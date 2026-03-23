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23 de marzo de 2026 - 15:30
Sociedad.

Crisis del agua: una de cada cuatro personas no tiene acceso

En el marco del Día Mundial del Agua, crece la preocupación por la escasez y la contaminación del recurso vital.

Por  Judith Girón
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La especialista remarcó que se trata de una crisis compleja, atravesada por el crecimiento poblacional, el cambio climático y el uso intensivo del recurso, especialmente en la agricultura.

Durante una entrevista en Canal 4, Bargiela explicó que el acceso al agua no es una realidad garantizada en todo el mundo. Mientras en las grandes ciudades abrir una canilla parece algo cotidiano, en muchas regiones esto no ocurre. Recordó casos como el de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde una severa sequía dejó a gran parte de la población en situación crítica, evidenciando la fragilidad del sistema frente a eventos extremos.

Contaminación del agua: el impacto de las actividades humanas

En cuanto a la contaminación, señaló que está fuertemente vinculada a las actividades humanas. Entre los principales factores mencionó los efluentes cloacales sin tratamiento, los residuos industriales y el uso inadecuado de agroquímicos en la agricultura. Estos contaminantes, muchas veces, terminan en ríos y fuentes de agua que luego son utilizadas por otras comunidades, agravando el problema.

Además, advirtió que las consecuencias impactan con mayor fuerza en las poblaciones más vulnerables, donde las condiciones sanitarias son más precarias y los sistemas de salud más débiles. En muchos casos, se trata de enfermedades que podrían prevenirse con acceso a agua segura.

Finalmente, Bargiela subrayó la necesidad de que el acceso al agua sea una política de Estado. Entre las medidas prioritarias destacó la inversión en redes de distribución, plantas de tratamiento y controles ambientales, así como la educación y concientización de la población para evitar el derroche. También resaltó el rol de la participación ciudadana para impulsar cambios y exigir políticas públicas que garanticen este derecho esencial.

Embed - MARTHA BARGIELA

Crisis del agua a nivel mundial: cifras que preocupan a organismos internacionales

A nivel mundial, la problemática adquiere una dimensión aún más alarmante. Según datos de organismos internacionales, más de 2.200 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, lo que impacta directamente en la salud y la calidad de vida . La Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo de agua contaminada está vinculado a enfermedades como el cólera, la hepatitis A y afecciones diarreicas, que provocan cerca de un millón de muertes al año, muchas de ellas en niños. Frente a este escenario, la comunidad internacional se fijó como meta garantizar el acceso universal al agua segura para 2030, aunque especialistas advierten que, al ritmo actual, será necesario acelerar significativamente las inversiones y las políticas públicas para cumplir ese objetivo.

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