Cumplió 15 años, y como regalo pidió abrir su verdulería

“Mi hija Natalia los invita a visitar su mercadito de verdura y fruta, abierto desde hoy. Gracias por su apoyo”, añadió Duarte, quien acompañó sus palabras con emoticones que representaban su orgullo y emoción frente a la determinación adoptada por la adolescente.

Las publicaciones, compartidas hace algunas semanas, se propagaron rápidamente con el transcurso de los días, generando miles de comentarios de apoyo hacia el autor de los mensajes y su hija.

image.png

Una dama respondió: “Felicidades. A mí me pasó algo similar cuando le dije a mi madre que preferiría invertir y trabajar. Hasta el día de hoy me fue super bien. Tengo experiencia y buen desempeño en mi trabajo, pero sé una sola cosa: a pesar de que todo me fue bien, desearía haber tenido mi fiesta de 15, hubiese sido un hermoso recuerdo”.

Entre los comentarios también surgieron algunos que "cuestionaron" dicho proyecto empresarial y expresaron la opinión de que a esa edad es preferible tener una celebración.

image.png

Un seguidor de Duarte le respondió: “15 años solo se cumplen una vez, pero emprender un negocio se puede hacer siempre”. Frente a esta postura, otro seguidor le contestó: “No creo. A los 15 años solo es una fiesta, pero el dinero que se le iba a dar para la fiesta solo le llegará una vez. Y ahora con un negocio podrá tener más de lo que ella quería en su momento”.

Los residentes del vecindario respaldaron esta empresa e incluso uno de ellos volvió a difundir las fotografías para solicitar apoyo a favor de Natalia en su emprendimiento. Sara Vega, progenitora de la joven, comentó en relación a esa publicación: “A esto llamo inteligencia”.