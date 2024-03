Denunció a una empresa uso su cara para un anuncio con inteligencia artificial

La historia de Michel Janse se ha vuelto viral en redes sociales, acumulando más de 1.5 millones de reproducciones.

La manipulación digital no se restringió únicamente a la representación de su imagen en contextos ficticios, sino que también modificó su voz, generando una narrativa completamente ajena a su identidad. Michel expresó su indignación, resaltando que, aunque el anuncio mostraba su aspecto físico, la voz no correspondía a la suya. “Este anuncio es en mi dormitorio, en mi antiguo apartamento, llevando mi ropa pero hablando de su píldora. Lo único es que no es mi voz”, afirmó la chica con enojo.