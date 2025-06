Día internacional del Yoga: el cambio que hace en tu cuerpo y tu mente

En cuanto a los beneficios que ofrece esta disciplina, Weimberg resalta la importancia de la introspección , el hábito de cuestionarse a uno mismo para identificar patrones, temores y anhelos . “Estamos muy acostumbrados a mirar el afuera, qué opinan los demás, cómo me veo. El yoga te enseña a hacer ese camino a la inversa: el autocuidado , el respeto, el entrenamiento mental y la consciencia sobre el cuerpo”, explica.

Esta práctica no solo transformó su vida, sino también la de muchas personas a su alrededor: “Tengo cartas de alumnas que ya no toman antidepresivos o que no les dolió más la columna, que evitaron operaciones por fortalecer su cuerpo y su mente, que tomaron decisiones como separarse o incluso superar un cáncer”.

Hoy, 21 de junio, es el Día Internacional del Yoga.

Mientras conversa sobre los beneficios del yoga, exhibe uno de sus varios tatuajes con la palabra “hogar”. “El cuerpo es tu primera casa y hay que cuidarlo como tal”, señala.

Los 3 ejercicios de yoga para fortalecer la zona media

En sintonía con el amor propio y el cuidado personal, la instructora y directora de Yoga Tierra Estudio sugiere tres ejercicios específicos para fortalecer la zona media del cuerpo.

Uddiyana bandha , conocido también como ejercicio hipopresivo , es el movimiento abdominal más emblemático del yoga. La técnica consiste en tomar una inhalación profunda , expulsar completamente el aire y, sin volver a respirar, contraer los músculos del abdomen hacia adentro con fuerza, mantener la contracción durante dos o tres segundos, relajar la zona y luego inhalar nuevamente.

, conocido también como , es el movimiento abdominal más emblemático del yoga. La técnica consiste en tomar una , expulsar completamente el aire y, sin volver a respirar, contraer los músculos del abdomen hacia adentro con fuerza, mantener la relajar la zona y luego inhalar nuevamente. Por otro lado, Navasana, o la postura del bote, inicia desde una posición sentada con las nalgas apoyadas y la columna bien estirada. Desde ahí, se doblan las rodillas acercándolas al torso y se sujetan con las manos. En esta variante básica, se mantiene la respiración y la activación del abdomen. Para un nivel más avanzado, se levantan los pies del suelo, se sostienen o incluso se estiran las piernas. Se realiza una respiración controlada durante cinco ciclos y luego se relaja el cuerpo.

Phalankasana, conocida como la postura de la plancha apoyada sobre los antebrazos, comienza con los codos y antebrazos firmemente apoyados en el suelo, mientras el cuerpo se extiende en línea recta, paralelo al piso, formando una tabla. Se debe empujar los talones hacia atrás y mantener esta posición durante un intervalo de cinco a diez respiraciones profundas. Para intensificar el desafío y trabajar un poco más, se pueden incorporar movimientos dinámicos que activen los músculos oblicuos.

Bárbara Weimberg cuenta cómo descubrió esta disciplina y cuáles son sus beneficios.

“Todos nos merecemos la oportunidad de explotar la práctica del yoga. El yoga puede revolucionar el mundo y hacer que sea un lugar mejor, con personas más conscientes”, cierra Bárbara Weimberg.