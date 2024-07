Dijo estar enferma para faltar al trabajo: se encontró con su jefe en el vuelo del viaje

Todo empezó cuando optó por fabricar una excusa para obtener un día de descanso , ausentarse del trabajo y disfrutar de unos días de viaje. Simulando enfermedad , abordó un avión con gran entusiasmo. No obstante, su expresión cambió drásticamente al ver que su jefe estaba en el mismo vuelo.

El jefe de su trabajo sacó una selfie donde ella aparecía

Además de la vergüenza pública, el hombre publicó una selfie en la que Grace aparecía en segundo plano dentro del avión. El daño fue considerable y Grace se sintió profundamente avergonzada. El video se difundió ampliamente, provocando un intenso debate en las redes sociales sobre la ética en el trabajo y la importancia de la honestidad.

El vídeo alcanzó más de un millón de visualizaciones y recibió más de 37 mil me gusta. “Lloraría como un bebé y daría mi carta de renuncia”, “Me reporté enfermo para ir a Six Flags y mi gerente de distrito y su familia estuvieron detrás de nosotros en la fila durante 2 horas”, comentaron algunos.

Otros usuarios apuntaron: “Me acordé de que una vez me estaba preparando para subir a un avión y me encontré con un empleado. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué había pedido una licencia adicional. El vuelo que tomé era un fin de semana y él solicitó una licencia extendida”, “Decile que tuviste que tomar un vuelo para conseguir la medicina que necesitabas".

