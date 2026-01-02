El truco alemán que renueva tus acolchados sin necesidad de usar el lavarropas

El truco alemán para limpiar los acolchados con bolsas de bicarbonato y sal gruesa.

Conservar los acolchados en buen estado y libres de olores puede resultar complicado, especialmente en los meses de frío, cuando lavarlos y secarlos se vuelve más engorroso. Pero desde Alemania llegó un truco casero que asegura dejarlos como recién estrenados. La clave consiste en combinar bicarbonato de sodio con sal gruesa dentro de pequeñas bolsitas de tela.

El truco alemán para limpiar los acolchados con bolsas de bicarbonato y sal gruesa. Estos elementos naturales cuentan con características que permiten neutralizar malos olores, absorber el exceso de humedad y combatir la presencia de bacterias, dejando la ropa de cama fresca, higiénica y lista para su uso.

Cómo se hace el método, paso a paso Prepará las bolsitas: cortá un trozo de tela liviana, como gasa o algún retazo de sábana vieja.

cortá un trozo de tela liviana, como gasa o algún retazo de sábana vieja. Incorporá los ingredientes: poné en el centro de la tela dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de sal gruesa .

poné en el centro de la tela y . Sellá las bolsitas: atalas con hilo o una goma elástica para evitar que se salga el contenido.

atalas con hilo o una goma elástica para evitar que se salga el contenido. Colocalas sobre el acolchado: distribuilas estratégicamente, prestando atención al centro y las esquinas .

distribuilas estratégicamente, prestando atención al . Dejá que actúe: mantenelas allí entre 24 y 48 horas, tiempo tras el cual el acolchado recuperará frescura, suavidad y limpieza. Conocé el paso a paso para mantener tu acolchado limpio y libre de olores sin usar el lavarropas. Por qué funciona este truco El bicarbonato de sodio actúa como absorbente de la humedad y neutralizador de olores, evitando que el acolchado acumule aromas a cerrado.

actúa como absorbente de la evitando que el acolchado acumule aromas a cerrado. Por su parte, la sal gruesa contribuye a eliminar bacterias, controla la humedad y mantiene el tejido más seco y limpio. Combinados, ambos ingredientes conforman un remedio natural y eficiente para conservar los acolchados con sensación de frescura durante todo el año, especialmente en los meses fríos, cuando resulta más difícil airearlos o lavarlos con regularidad.

Para qué sirve esta mezcla en los acolchados. Precauciones y recomendaciones Comprobá que las bolsitas estén correctamente selladas para impedir que el contenido manche la tela.

para impedir que el contenido manche la tela. Si contás con piel delicada o sufrís alergias, evitá tocar los ingredientes de manera directa. Las bolsitas de tela de bicarbonato y sal gruesa sirven para eliminar los malos olores. Este procedimiento no sustituye un lavado completo, pero sirve para mantener el acolchado fresco y libre de humedad y olores entre limpiezas profundas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







