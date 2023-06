Emoción: una perrita llevó un ramo en un cortejo fúnebre

A partir de las imágenes que dieron la vuelta al mundo, conquistando los corazones de las personas, muchas se sintieron afligidas por el destino de la can y, a su vez, mostraron preocupación por su porvenir. “¿Qué será de él ahora que su amigo se fue?”, cuestionaron varios usuarios en los comentarios de la publicación.

“Ese es mi mayor miedo si yo llego a faltar, ¿quién va a cuidar de mis hijos peluditos?”, “Abracen y cuiden a ese perrito por Dios”, “El mejor amigo del hombre sin duda”, “Ese pequeñito va a extrañar a su dueño. Que Dios lo proteja”, suplicaron los usuarios.

Rescató a un perro en plena Panamericana y la historia tuvo un final feliz

La grabación que exhibe a un canino vagando sin dirección en plena autopista Panamericana encontró una resolución feliz gracias a la cooperación de múltiples individuos que colaboraron en equipo.

El usuario de TikTok Franco Palmieri (@francopalmieri7) difundió el 22 de junio el momento en que presenció al peludo deambulando entre los vehículos, completamente desorientado y sumido en tal miedo que no se detenía, a pesar de los intentos de varias personas por auxiliarlo.

Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo por atraparlo, con la colaboración de otros conductores lograron rescatarlo y después de unos días, el hombre reveló que la historia tuvo un desenlace feliz.

Gracias a la amplia difusión que tuvo el caso, lograron localizar a la familia del can, cuyo nombre resultó ser Zeus. En una entrevista con el Noti Trece (El Trece), la familia reveló que se les había escapado mientras salían en automóvil y no habían podido encontrarlo nuevamente: “Si no hubiese sido por el video y la viralización que tomó hoy no estaría con nosotros”, confesó emocionada su dueña.