En Jujuy, el desafío de criar adolescentes: cómo acompañar sin perder el vínculo

La adolescencia es una etapa atravesada por cambios profundos, no solo para los chicos, sino también para sus familias. En ese proceso, muchos padres en Jujuy se enfrentan a situaciones que generan preocupación , enojo o desconcierto. En diálogo con Radio City, la licenciada en Psicología Carmen Rosso planteó que el principal desafío no es controlar, sino acompañar.

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“ El cerebro adolescente no mide el peligro de la misma manera que un adulto ”, explicó Rosso, y remarcó que muchas conductas no responden a una intención de desobedecer, sino a un proceso propio del desarrollo.

Uno de los puntos centrales que marcó la especialista es el error de recurrir al castigo como única respuesta. “ Si castigás, el adolescente no va a dejar de hacerlo, lo va a hacer a escondidas ”, advirtió la licenciada en psicología. En ese sentido, señaló que este tipo de reacciones puede generar más distancia que soluciones. “ Cuando uno castiga, pierde la confianza del chico. Entonces deja de contar lo que le pasa ”, precisó.

Para Rosso, el foco debería estar puesto en sostener el vínculo y no en endurecer las reglas sin diálogo. Frente a este escenario, la psicóloga propuso un cambio de mirada en la crianza. “ Ya no se trata solo de educar, sino de acompañar ”, sostuvo.

Esto implica escuchar, dialogar y entender que los adolescentes necesitan espacios para expresarse, incluso cuando se equivocan. “Hay que poder sentarse a hablar, negociar y poner límites, pero desde otro lugar”, puntualizó la especialista.

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El rol de los límites y la negociación

Lejos de eliminar los límites, Rosso aclaró que siguen siendo necesarios, pero deben construirse desde el acuerdo. “No es que no haya límites, pero esos límites tienen que ser claros y conversados”, indicó. En ese sentido, destacó la importancia de la negociación como herramienta cotidiana en la crianza actual: “Hoy los vínculos se sostienen más desde la negociación que desde la imposición”.

La especialista también hizo hincapié en la necesidad de comprender el contexto en el que crecen los adolescentes. “No es rebeldía en sí misma, es una etapa de búsqueda, de identidad, de probar límites”, explicó e insistió en que las conductas deben leerse desde ese lugar y no solo como una falta de respeto o de obediencia.

Finalmente, Rosso dejó una reflexión dirigida a padres y madres que atraviesan esta etapa. “El desafío es no perder el vínculo. Porque si se pierde eso, después es muy difícil recuperarlo”, sostuvo la psicóloga.