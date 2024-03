En medio del parto, alentó a su esposa con temas de cancha: el video

El clip se difundió rápidamente en TikTok, alcanzando más de 600.000 visualizaciones y cerca de 79.000 "me gusta" . La particular manera en que Facundo respaldó a Eugenia durante uno de los momentos más significativos de sus vidas conmovió a numerosas personas en las plataformas digitales, provocando una avalancha de mensajes de aliento en la sección de comentarios.

“Amigo cualquier cosa te caemos a ayudarte a alentarla”, “Si el padre de mis hijos no me alienta, me separo”, “¿Y los bombos amigo? Por qué no avisas, íbamos una banda completa”, “Podran estar tan diosas previa al parto” y “Sos mi ídolo a partir de ahora” son algunas de las reacciones en la publicación.