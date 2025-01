Encontró a su perro luego de 8 años de búsqueda: "Un sueño"

Un hombre encontró a su perro perdido tras 8 años de búsqueda.

"Tu perro, Damián, ha sido encontrado"

El 15 de enero, cuando Guilbeault y su esposo se dirigían a California para entregar ropa y recursos a los afectados por los incendios forestales, recibió una llamada de un número que no reconocía. Aunque al principio decidió no contestarla, un mensaje de texto logró llamar su atención. “Mi Apple Watch me dio una pequeña vista previa y decía: ‘Tu perro, Damian, ha sido encontrado’”, relató Guilbeault.