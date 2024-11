Encontró una bolsa con perritos abandonados y el video conmocionó en redes

Carlos Luberriaga , un influencer de Uruguay famoso por su contenido sobre viajes y turismo de aventura , sorprendió a las redes al publicar una historia de rescate de unos perritos . Esta anécdota comenzó como un día de surf en el río y culminó en un gesto de bondad que conmovió a miles. Su video en TikTok ha alcanzado más de 23 millones de reproducciones y 1,7 millones de "me gusta".

“Algo está llorando, me intriga, hay algo que hace ruido… ¿escuchan? Y hay una bolsa ahí”, comentó. Sin dudarlo, se acercó y, al abrir la bolsa, se encontró con cinco cachorros , pero lamentablemente solo uno de ellos estaba vivo. “¡Qué lamentable, miren lo que es este pobrecito ! Hay que tener poco corazón para tirar estas criaturas … te vas con nosotros”, dijo sin dudar el hombre uruguayo mientras aseguraba al perrito en su cuello para llevarlo con él a un lugar seguro .

Emma: la cachorra bebé que enamoró a TikTok

El joven uruguayo publicó novedades sobre el bienestar de “Emma”, quien ahora tiene un hogar seguro y recibe el amor y la atención que le corresponden. En uno de sus videos, el influencer detalló el profundo significado que encierra el nombre. “Emma era una monja que me transmitía mucha paz en mi infancia, cuando tenía pesadillas. Me ayudó a dormir en paz, y siento que este cachorrito, con su serenidad, me da esa misma sensación”.