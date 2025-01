Enterró un frasco con oro en su casa y dos obreros se lo robaron

“Colocaban postes en la cuadra”, relató, y explicó que había establecido una relación cordial con ellos, lo que lo llevó a contratarlos para que hicieran algunos trabajos en su casa, según detalló la información divulgada por El Día.

Delincuentes ingresaron a una casa y se llevaron medio kilo de oro que estaba enterrado.

El vecino relató que cuando llevaron a cabo reformas en su hogar, los trabajadores “escarbaron la tierra para colocar un poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé”. En este contexto, rememoró que los individuos volvieron por última vez a su hogar “para mover el poste” porque, según le dijeron, en el lugar donde lo habían colocado “no iba a tener señal”.

La persona afectada comentó que, después de las labores que llevaron a cabo, nunca más tuvo contacto con los presuntos responsables. “Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más”, contó. Fue entonces cuando decidió denunciar lo sucedido de manera formal.

“Lo tenía para en un futuro comprar un departamento a mi hijo", dijo el hombre visiblemente afectado. Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de los señalados, mientras la justicia sigue con la investigación del caso.