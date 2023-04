Generación "Ni-ni": crece la dificultad para contratar personal capacitado

Un informe privado aportó la visión empresaria respecto al escenario laboral del país y la escasez de talento. Entre las diversas miradas de la problemática se sitúa en la escasez de personal capacitado para cubrir puestos de trabajo por el desgate salarial producto de la inflación. Sin embargo, los números de jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo, son cada vez más llamativos.