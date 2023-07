Hizo una broma en su casamiento y le suspendieron la ceremonia

No obstante, cuando se le planteó la misma pregunta a la joven, ella respondió entre risas que "no", en tono de broma. Esto generó un gran enojo en el juez, quien interpretó su comentario como una falta de respeto.

Acto seguido, el juez les comunicó a los contrayentes que la ceremonia no continuaría y su postura sorprendió a todos los presentes. Además, les indicó que debían solicitar una nueva fecha en el registro civil si deseaban llevar a cabo su casamiento.

La joven se disculpó inmediatamente por su equivocación. No obstante, el juez mantuvo su postura firme y no retrocedió. "No está permitido, no se puede bromear", le indicó rotundamente. A pesar de que ella ofreció disculpas y se defendió argumentando que los nervios le jugaron una mala pasada, el juez reiteró su sentencia: "No hay excusa. Lamentablemente, hoy no podremos llevar a cabo la ceremonia", lo cual dejó a todos los presentes sin palabras.

El video, difundido en TikTok por el usuario @abogadoarias, se volvió viral tanto en la plataforma china como en otras redes sociales. Hasta el momento, la publicación ha acumulado alrededor de 7.3 millones de reproducciones, 250 mil me gusta y más de 17 mil comentarios de usuarios, quienes quedaron sorprendidos por la inesperada determinación del juez, y algunos incluso se mofaron de lo ocurrido en el registro civil.

“Ahora sí, las leyes aplican, solo para lo que les conviene”, “Cuando les conviene son estrictos con la ley”, “Ojalá y así respetaran las autoridades todos los artículos”, “Cuando la vida te da otra oportunidad”, “Que el novio capte las señales que le da la vida”. fueron sólo algunos de los mensajes jocosos recibidos.