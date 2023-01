Las personas tóxicas no son muy complicadas. Se dejan llevar por su lado oscuro con mucha más frecuencia que los demás, y pueden arruinar relaciones casi sin proponérselo. El horóscopo nos da información acerca de la relación tóxica que atraerás según tu signo y cómo puedes trabajar en ello. Cuando se trata de amor, hay que tener cuidado con los amores tóxicos que lo complican todo.

Tauro: el manipulador

Eres bastante práctica y confiable. Aunque te mueves muy lentamente en las relaciones, cuando encuentras a alguien que realmente te importa, estás dispuesta a rendirte un poco para que la relación funcione. Amas profunda y lealmente, lo que desafortunadamente llama la atención de personas altamente manipuladoras.

Géminis: el Jugador

Eres una pareja romántica tan poco confiable. Tu estado de ánimo general y tu personalidad de dos caras significan que tus emociones son más bien fugaces, y los posibles intereses amorosos nunca pueden estar muy seguros de cuál es tu posición. Ese tipo de inestabilidad atrae definitivamente la atención del jugador, quien ve tu complicada personalidad como un desafío.

Cáncer: la pareja egoísta

Eres una pareja romántica increíblemente generosa, Cáncer. Te riges por sus emociones y cuando encuentras a alguien que te importa, estás dispuesta a hacer todo tipo de compromisos para que esa relación funcione. Sin embargo, esa disposición a adaptarse a las necesidades de tu interés amoroso solo sirve para atraer parejas altamente egoístas.

Leo: el rebote

Leo dulce y apasionada. Eres el centro del universo. De buen corazón, divertida, segura de ti misma y atractiva, captas sin esfuerzo la atención de todos los que conoces, pero a veces eso no es algo positivo. Con tu personalidad alegre y dramática, a algunas personas les resulta difícil ver el corazón apasionado, creativo y solidario que se encuentra debajo de la superficie.

Virgo: el bebé

Virgo, eres un signo metódico y práctico que está constantemente luchando por la perfección. Estás más que dispuesta a asumir todo en tu relación porque realmente no entiendes por qué no deberías. Te conviertes en una especie de figura materna para tus parejas románticas, cuidando sus necesidades básicas y asegurándose de que nunca tengan que levantar un dedo.

Libra: el sabelotodo

Eres un signo de aire, Libra, lo que significa que te atraen fácilmente las personas que pueden participar en una fascinante discusión inteligente. Sin embargo, también eres cooperativa, diplomática y tienes miedo al conflicto, por lo que no estás dispuesta a expresar tus opiniones si no estás de acuerdo con las de tu pareja.

Escorpio: el emocionalmente poco inteligente

Eres una pequeña y misteriosa señal, Escorpio. Sientes todo tan profundamente, pero mantienes todas tus emociones extremas atrapadas bajo la superficie y solo muestras un comportamiento distante y distante del mundo. No es que no sientas, es que estás demasiado nerviosa o no estás segura de cómo expresarte, lo que desafortunadamente atrae a la pareja emocionalmente poco inteligente

Sagitario: el mentiroso compulsivo

Tú eres todo acerca de la libertad, la independencia y la confianza, Sagitario. Realmente crees que todas las personas son buenas en lo esencial porque tú eres realmente buena en ello. Tiendes a confiar en la gente demasiado fácilmente, lo que desafortunadamente significa que atraes fácilmente la atención del mentiroso compulsivo.

Capricornio: el narcisista

Eres seria, responsable y disciplinada, Capricornio. Deseas que tu vida siga un camino muy tradicional, por lo que cuando se trata de relaciones, tienes una tendencia a seguir el camino seguro. Quieres a alguien que lo tenga todo junto, y podrías elegir estar con ellos incluso cuando no estés satisfecha con la relación en general.

Acuario: el buscador de aventuras

Excéntrica y llena de ideas progresivas, definitivamente marchas al ritmo de tu propio tambor, Acuario. Valoras tu libertad en una relación, convirtiéndote en una compañera impredecible e inestable. También eres muy intelectual y de pensamiento libre, lo que atrae fácilmente la atención del buscador de aventuras.

Piscis: el inseguro

Eres uno de los signos más compasivos y cariñosos de todo el zodíaco. Eres increíblemente intuitiva y siempre estás en la búsqueda de ayudar a otros, lo que te permite mostrar a las personas su propio valor e importancia en el mundo. Si bien esta es una calidad asombrosa, también atrae la atención del socio inseguro, quien anhela la afirmación que solo usted puede dar.