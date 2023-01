Tauro del 16 al 22 de enero de 2023

Tauro, estás en un momento en el que sientes que el mundo está en contra de ti, pero no es así, es el reflejo de todo lo que llevas acumulado hasta ahora. Despreocúpate del qué dirán y vive tu vida como te haga feliz, con ese detalle conseguirás estar en paz contigo mismo y con los demás. En tus relaciones vas a vivir momentos muy intensos, ya que con Venus en Escorpio estarás lleno de sensibilidad y sensualidad, dos elementos que te harán irresistible.

Géminis del 16 al 22 de enero de 2023

Estás experimentando muchos cambios en tu vida y estás tratando de adaptarse a ellos. Este momento tenía que llegar, y aunque el camino sea difícil, la paz que sentirás al final lo compensará todo. Vas a reconciliarte con personas de tu pasado y acortarás ese distanciamiento tan incómodo, retomarás su amistad y serán un gran apoyo para ti.

Cáncer del 16 al 22 de enero de 2023

Tienes un exceso de responsabilidad que no puedes soportar, tu entorno espera de lo mejor de ti y esas expectativas pueden causarte frustraciones y miedos porque últimamente no confías mucho en ti mismo. Estás intentando no decepcionar a nadie y te estás olvidando de que a quién no debes decepcionar es a ti. Haz las cosas lo mejor que puedas, pero no sufras si no consigues los objetivos que tú y los demás habéis impuesto sobre ti, sabes lo que vales y el éxito está por venir.

Leo del 16 al 22 de enero de 2023

Debes aclarar tu mente cuanto antes y sacar todo lo que tienes dentro. No tengas miedo de exponer tus sentimientos, sino puede que te acabes haciendo daño a ti y a los demás. Apóyate en tu familia y tus amigos para solucionar tus preocupaciones y ten mucho cuidado con tu orgullo, Leo, puedes perder cosas importantes para ti.

Virgo del 16 al 22 de enero de 2023

Por fin has decidido darle un cambio a tu vida, te has cansado de rodearte de actitudes y personas tóxicas y has decidido alejarte de todo lo que frena tu crecimiento personal. Estás experimentando cómo las oportunidades y la felicidad van llegando a tu vida, pero para llegar al final del camino debes dejar de ser tan inconformista, Virgo. En el terreno amoroso, comunícate con tu pareja y hazle saber lo que necesitas.

Libra del 16 al 22 de enero de 2023

Estos días anteriores han sido un poco caóticos, pero se acabaron los problemas. Es difícil, a veces, no tener conflictos con las personas que te importan, pero no te preocupes, siempre habrá una solución y todo volverá a la normalidad. No seas tan exigente contigo mismo y siéntete orgulloso de quién eres, los que te conocen de verdad ya lo están. En el trabajo tus esfuerzos serán reconocidos como te mereces y pasarás una semana tranquila y con buena energía.

Escorpio del 16 al 22 de enero de 2023

Usa tu buena energía para arreglar esos conflictos que tantos quebraderos de cabeza te están dando. Quieres abarcar más de lo que puedes y debes y tanta autoexigencia puede jugarte una mala pasada. Todo pasa, y con la Luna en su fase menguante sentirás una corriente de motivación que te dará ganas de seguir luchando por lo que quieres. Ya no tendrás miedo al futuro y podrás organizar tu vida.

Sagitario del 16 al 22 de enero de 2023

Esta semana estarás muy activo/a socialmente y pasarás mucho tiempo con tus seres queridos. Después de tanto estrés en el trabajo es una buena forma de despejarte y desconectar gracias al cariño de los tuyos. Aprovecha estos momentos, porque la semana viene cargada de nuevas oportunidades que te mantendrán ocupado/a. En el amor, tómate las cosas con calma si estás empezando a salir con alguien y no te precipites.

Capricornio del 16 al 22 de enero de 2023

No dejes que la negatividad se adueñe de tu mente cuando las cosas no salen como esperabas, ármate de positividad y haz frente a todo aquello que te hace daño. Gracias a este cambio de actitud, tus compañeros de trabajo valorarán mucho más tu alegría y tu forma de trabajar. En el amor, tu pareja y tú estáis avanzando y poco a poco saldréis de situaciones pasadas que aún os atormentan. No olvides que lo más importante es el diálogo y la comprensión. Disfrutarás de una etapa plena con familiares y amigos.

Acuario del 16 al 22 de enero de 2023

Has pasado por inconvenientes laborales que te han hecho sentir poco valorado, pero no te preocupes, esta semana tus esfuerzos se verán recompensados por ser tan profesional y perfeccionista. Esto es una señal para que actúes con cautela, todo llega a su debido tiempo. Esta semana te acompañan energías renovadoras y disfrutarás mucho más de la etapa que estás viviendo y de las personas que están en ella. Estarás muy cómodo en pareja y, si estás soltero, necesitarás tu espacio para reflexionar sobre lo que deseas.

Piscis del 16 al 22 de enero de 2023

Piscis, en el trabajo debes cuidar tu carácter y mantenerte positivo ya que puedes estar transmitiendo malas energías a tu entorno. Por otro lado, la suerte estará de tu parte esta semana y llegarán a tu vida oportunidades que jamás habrías imaginado. Empiezas a sentirte más en calma en el terreno sentimental, has conseguido crear un clima de confianza y estabilidad que te hacía falta y ahora el entendimiento es mucho mayor.