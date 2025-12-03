miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 10:20
Efemérides.

Hoy es el Día Internacional del Médico: el motivo por el que se celebra cada 3 de diciembre

El día busca destacar la vocación, el saber científico y la ética de los médicos, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del doctor Carlos Juan Finlay.

Redacción de TodoJujuy
El 3 de diciembre quedó establecido como el Día Internacional del Médico en 1946, luego de una propuesta elevada por la Confederación Médica Panamericana. La elección de esta jornada apunta a rendir tributo al médico cubano Carlos Juan Finlay Barrés, cuya investigación resultó decisiva para el avance de la salud pública a nivel global.

La conmemoración toma como referencia su nacimiento, en 1833, transformándolo en la fecha elegida para destacar y valorar el trabajo de quienes ejercen la medicina en la región y en el resto del mundo.

Esta fecha fue establecida por la Confederación Médica Panamericana en 1955 y luego adoptada oficialmente en varios países de Latinoamérica.

El legado de Carlos J. Finlay y el origen del Día Internacional del Médico

El foco principal de esta conmemoración se dirige al doctor Carlos Finlay, médico e investigador cubano cuya mayor aportación fue identificar al mosquito como responsable de transmitir la fiebre amarilla. Desde 1881, Finlay expuso una idea totalmente disruptiva para su tiempo: la enfermedad no se propagaba por el contacto con pertenencias infectadas —como sostenía la creencia dominante—, sino mediante un vector biológico, específicamente el Aedes aegypti.

En un primer momento, su hipótesis provocó dudas y desconfianza entre sus colegas. No obstante, pese a esa resistencia inicial, Finlay continuó adelante con sus estudios, decidido a demostrar la validez de su teoría.

Su hipótesis terminó siendo validada en 1901 por un equipo investigador estadounidense. Ese avance resultó decisivo, ya que abrió la puerta a implementar métodos realmente útiles para frenar y evitar la propagación de la fiebre amarilla, lo que permitió proteger a miles de personas y modificó el rumbo de la salud pública a nivel mundial.

Con el tiempo, el valor de su aporte fue reconocido por la Confederación Médica Panamericana, que en los años cuarenta impulsó la creación de un día especial dedicado al cuerpo médico. La propuesta buscaba poner en primer plano la figura de Finlay y, al mismo tiempo, homenajear a quienes ejercen la medicina con entrega, responsabilidad y vocación de servicio.

La efeméride pronto se extendió más allá de su ámbito original y fue incorporada por distintos países como una jornada dedicada a destacar la labor del personal médico. En el fondo, esta fecha funciona como una invitación a reconocer la importancia fundamental que tienen los profesionales de la salud en proteger la vida y garantizar el cuidado de las personas.

Sífilis en la Argentina El Boletín Epidemiológico Nacional señaló la alta transmisibilidad en fases iniciales, la falta de prevención y el acceso desigual tanto a métodos diagnósticos como a tratamientos oportunos, como elementos que favorecen la expansión.

La adhesión y celebración en Argentina

En el caso argentino, la jornada dedicada a los médicos —aunque coincide con la orientación internacional— obtuvo reconocimiento oficial algún tiempo más tarde. Recién en agosto de 1956 el país incorporó de manera formal la fecha del 3 de diciembre. Esta decisión nació de una iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, que recibió el aval de la Confederación Médica Argentina y terminó convirtiéndose en norma a través de un decreto emitido por el gobierno nacional.

Cada 3 de diciembre, la fecha funciona como un espacio para repensar los valores que sostienen el ejercicio de la medicina: la responsabilidad ética, el rigor científico y la sensibilidad humana.

Hospitales, facultades y entidades profesionales suelen impulsar actividades y ceremonias que ponen en relieve tanto los avances alcanzados como el compromiso cotidiano de quienes ejercen la profesión. Es un día destinado a expresar gratitud y a reconocer el trabajo ininterrumpido de los médicos, que unen saber técnico con una marcada vocación por atender y acompañar a las personas.

