Instagram reportó una caída a nivel mundial

Este jueves millones de personas informaron que no podían navegar correctamente en Instagram por una nueva caída. Fue a nivel mundial y es la segunda vez en menos de tres semanas que se informa un problema similar.

Fue cerca de las 17:00, hora argentina, cuando la gente empezó a indicar en otras redes sociales que Instagram no estaba funcionando como de costumbre: la aplicación se cerraba, eran dirigidos al inicio del dispositivo, las publicaciones no cargaban y los mensajes directos no se mandaban.