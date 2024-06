Joven internada le hizo una broma a su hermana junto con la enfermera y fue viral

Desorientada y angustiada, Mia tomó su teléfono móvil y notó múltiples llamadas sin responder de su familia, lo que intensificó su inquietud. Abandonó apresuradamente la habitación y cruzó el pasillo del centro médico en busca de explicaciones. Fue entonces cuando, entre las salas, se topó con su madre y su hermana Brenda, riendo a carcajadas ante la situación. “Casi se pone a llorar”, comentó Brenda en su video.

La auténtica reacción de Mia y la elaboración de la broma atrajeron el interés de numerosos usuarios en las plataformas sociales. Pronto, el video se propagó rápidamente, acumulando más de un millón de visualizaciones y superando los 120 mil "me gusta".

“Me mata que le hable a la enfermera con total confianza jajaja”, “¿En qué año se cursa actuación en enfermería?”, “La amo a la enfermera”, “La enfermera nació para actuar en Grey´s Anatomy jajaja”, “10/10 la enfermera”, “Yo me largo a llorar jajaja”, “Hace rato no me reía tanto. Nominación al Oscar a la enfermera jaja”, “¿En qué parte del cuatrimestre nos dan actuación? jajaja amo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

