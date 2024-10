La echaron del gimnasio por "usar ropa vergonzosa": el caso viral de Brasil

Freitas, nacida en Americana, en el estado de San Pablo, detalló que su vestimenta incluía shorts y un top, prendas que ella considera apropiadas para hacer ejercicio y que no deberían generar polémica. “No estaba desnuda. Fui a entrenar como me siento cómoda”, declaró al medio. La influencer subrayó que no realizó ninguna actividad inusual ni grabó videos en el lugar, y que no causó incomodidad entre los otros clientes del gimnasio.