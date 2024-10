Su hijo le escribió en el pasaporte y se viralizó en redes sociales

Al llegar al aeropuerto y revisar la documentación, descubrió la “travesura” de su hijo. Ante esta situación, las autoridades en el aeropuerto decidieron que el documento ya no cumplía con los requisitos de seguridad y no permitieron que abordara su vuelo.

“Ahora yo no sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo; si enojarme porque no me dejaron pasar, perdí mi tiempo, mi vuelo, mi dinero, pero mi hijo me ama”, comentó la creadora en el clip, reflejando la mezcla de emociones que un momento como este puede despertar en una madre.

El contenido se viralizó rápidamente con casi ocho millones de reproducciones y alrededor de 544.000 “me gusta”, lo que subraya la popularidad de este tipo de historias en redes sociales.

Respecto a lo que marcan las normativas internacionales sobre los pasaportes, establece que cualquier alteración, incluso si proviene de inocentes dibujos o mensajes, puede convertirlo en inválido.