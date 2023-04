La película que estrenó y ya está en el Top 1 de Netflix

Netflix en abril se asomaba con estrenos y sin dudas que uno de los últimos tuvo éxito. Se trata de " Siete reyes deben morir ", la película de caballeros de las más esperadas por continuar con la historia de "The Last Kingdom" (El último caballero).

Pero tras la muerte del rey Eduardo, el conflicto entre los dos potenciales herederos de la corona, Aethelstan y Aelfweard, amenaza con malograr esa estabilidad”.

Siete reyes deben morir (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Los que vieron la serie, según críticos cinéfilos, apuestan que entrarán aquí como a su segundo hogar, reencontrándose con los personajes conocidos y viendo cómo reconectan, avanzan, retroceden y, en algunos casos, concluyen su recorrido.

Los que no la vieron deberán pasar un período de adaptación a la cantidad de información que se lanza de entrada (como si no fuera suficiente con la docena de personajes de similar nombre o look, también los reinos y escenarios son mencionados con el nombre de entonces y el actual).