La reacción de una perra salchicha al ver como lavan sus juguetes en el lavarropas

La reacción de la perra salchicha generó reacciones en redes sociales

Asimismo, en el texto que acompaña al video, Paula detallaba lo ocurrido: “Es un drama cuando le lavo los juguetes y los dejo secando”.

El post se volvió un fenómeno viral en TikTok, alcanzando más de 500.000 visualizaciones y acumulando cerca de 32.000 “me gusta”. Además, los usuarios compartieron sus reacciones en los comentarios.

“Salchicha que no es dramático, no es salchicha”, “Los reyes del drama”, “Tienes que dejarle al menos dos sin lavar”, “Yo les lavo unos pocos y dejo otros para que no monten drama, y cuando se secan unos, lavo los otros”, “Hija pues no laves todos a la vez” y “¿Cómo conseguís que los juguetes duren lo suficiente para lavarlos? El mío los destroza todos mucho antes”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.