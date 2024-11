La viral reacción de un bebé al ver a su papá sin barba por primera vez

A pesar de estar en una fase temprana de su desarrollo , un bebé asimila rápidamente las características de las personas que lo rodean y depende de las caras y voces familiares para sentirse tranquilo. No obstante, su capacidad para percibir alteraciones, como un cambio en el peinado o la falta de una barba , pueden dar lugar a la confusión.

Se afeitó la barba, su hijo bebé no lo reconoció y su reacción se viralizó.

Su madre, Len Tello , quien publicó el video en las redes sociales, intentó tranquilizarlo diciéndole: “ Hijo, está bien ”, mientras que le pidió a su esposo, para prolongar la broma, que no hablara, aumentando aún más el desconcierte del pequeño. La madre comentó: “Creo que no sabe quiénes somos”.

Alerta: un “desconocido” en su casa

Para tranquilizar a "Otta", su madre lo levantó en brazos, pero el pequeño, que no quería mirar a su papá, se aferraba con fuerza a Len, mostrando su malestar ante esta nueva imagen de su padre. Con tono divertido, la influencer comentó: “Está agarrado como una garrapata”, mientras que su esposo intentaba calmar al niño diciendo: “Soy papá, hijo. Ay, no. Me hace muy mal esto. Mi amor, soy yo”.

Ante la avalancha de comentarios de los usuarios, que mostraron interés por ver el rostro del padre sin la barba que sorprendió tanto a Octavio, Len compartió un segundo video. Con tono jocoso, la madre se filmó diciendo: “Estoy encerrada en el baño y hay un hombre en mi casa y no sé quién es”. Al enfocarlo, el padre respondió divertido: “Amor, me afeité. Nada más. Soy yo”.

Una familia que comparte momentos cotidianos en redes

Len frecuentemente comparte en sus redes sociales momentos divertidos y entrañables de su pequeño Octavio, a quien apodan afectuosamente Otti. Con disfraces, travesuras familiares y relatos divertidos, sus videos conquistaron a más de 300 mil seguidores, quienes disfrutan del encanto y energía de esta familia.

La joven argentina compartió que no era la primera ocasión en que registraban la reacción de su hijo frente a un cambio en la apariencia de su papá. “Sabíamos que iba a reaccionar de alguna manera, ya que también grabamos la reacción cuando su papá se cortó el pelo más corto de lo habitual, y él no lo reconoció hasta que escuchó su voz”, explicó.

A pesar de las opiniones que indicaban que la broma podría haber sido demasiado fuerte para el pequeño, Len afirma que Octavio reaccionó de manera positiva. “Nosotros como sus padres sabíamos cómo iba a reaccionar. Él no es de llorar, es más de analizar la situación y ponerse vergonzoso”. Asimismo, describió al protagonista del video como un “bebé feliz, amado, muy inteligente, y vivaracho, que ama verse en el celular y que lo graben”.