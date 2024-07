Le sirvieron el té frío, se enojó, y le tiró el líquido en la PC a la empleada

La mujer, evidentemente irritada, lanzó con gran furia el té sobre el teclado de la computadora de la empleada. Mientras derramaba todo el contenido sobre el escritorio, exclamó: “Estás pelotudeando y yo no tengo la culpa”, antes de marcharse rápidamente del local.

Aunque el video no revela la causa inicial de la molestia, según la versión de la cajera, la mujer solicitaba una bebida caliente en vez de la fría que le fue entregada, lo cual la enfureció debido a la confusión.

El video fue difundido por la madre de la empleada, quien publicó: “Un día normal en atención al público. Rosario un país con buena gente”. Ante la viralización del impactante video en la red social los usuarios de TikTok le comenzaron a preguntar algunos detalles que la mujer amplió en los comentarios: “Yo soy de san Nicolás, mi hija vive en Rosario y trabaja ahí hace poco. Conocemos muy poca gente de allá. Es muy abusivo, porque sabe que los empleados no pueden defenderse, llamaron a seguridad pero nadie hizo nada”.

El vídeo del suceso se propagó velozmente en las redes sociales, generando numerosos comentarios de los usuarios. Algunos mostraron su consternación ante la respuesta excesiva de la mujer, mientras que otros compartieron historias parecidas en el ámbito del servicio al cliente.

El video recibió más de 500 mil reproducciones y superó los 45 mil likes. “Qué vida horrible debe tener esa señora”, “Hay que escarcharla hasta que le de vergüenza y pague la computadora que rompió”, “Tenemos que ver cómo se dio toda la historia, fácil criticar el final”, “Hoy me tocó uno que estaba mirando con el celular y no me atendía.... tampoco para tanto”, “¿Cómo se puede ser tan mala persona?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

