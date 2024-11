Ni filtro ni gas, el truco definitivo para que el aire acondicionado funcione bien

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, los aires acondicionados vuelven a ser los protagonistas en muchos hogares. Sin embargo, después de meses de inactividad, no siempre funcionan como se espera. Frente a esta situación, un técnico eléctrico conocido en TikTok como Fase Castelar (@fase.com.ar) reveló un truco sencillo que ya acumula miles de reproducciones, enseñando a solucionar una de las fallas más habituales en estos equipos sin necesidad de gastar dinero en reparaciones costosas.