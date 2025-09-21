domingo 21 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2025 - 14:05
Signos.

Qué flor deberías recibir en el Día de la Primavera, según tu mes de nacimiento

Conocer tu flor de nacimiento ayuda a elegir un regalo significativo y lleno de simbolismo para el Día de la Primavera.

Por  Verónica Pereyra
Entregar flores

Cada mes del año tiene una flor asociada que refleja la personalidad y los rasgos únicos de las personas nacidas en ese período. Conocer tu flor de nacimiento puede ser una forma encantadora de conectarte con tus raíces personales y con la naturaleza. A continuación, te presentamos las flores correspondientes a cada mes y su significado simbólico y qué deberías regalar el día de la primavera.

Lee además
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025 (Archivo)
Ciudad Cultural.

FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera
musica, vinos y comida: el hotel altos de la vina y antropo wines celebran la primavera
Imperdible.

Música, vinos y comida: el Hotel Altos de la Viña y Antropo Wines celebran la primavera

  • Enero: Clavel, símbolo de amor y admiración.

  • Febrero: Violeta, asociada a la humildad y la sinceridad.

  • Marzo: Narciso, ligado a los nuevos comienzos y la esperanza.

image
Narcisos

Narcisos

  • Abril: Margarita, que refleja inocencia y alegría.

  • Mayo: Lirio, que representa pureza y devoción.

  • Junio: Rosa, la flor clásica del amor y la pasión.

image
Rosas

Rosas

  • Julio: Tulipán, emblema de calma y renovación.

  • Agosto: Gladiolo, relacionado con la fuerza y la lealtad.

  • Septiembre: Aster, que simboliza sabiduría y paciencia.

image
Asters

Asters

  • Octubre: Caléndula, asociada al optimismo y la vitalidad.

  • Noviembre: Crisantemo, flor de la amistad y la gratitud.

  • Diciembre: Poinsettia, ligada a la esperanza y la alegría festiva.

image
Crisantemos

Crisantemos

Estas flores no solo son hermosas, sino que también pueden ser un regalo significativo en el Día de la Primavera, especialmente si coinciden con el mes de nacimiento de la persona. Además, conocer el significado de cada flor puede ayudarte a elegir la más adecuada para cada ocasión.

¿De dónde viene la idea de regalar flores?

Aunque podríamos pensar que regalar flores es una costumbre más bien moderna, nada más lejos de la realidad. De hecho, se cree que la tradición se remonta nada menos que al paleolítico. Y es que la presencia de flores como parte de rituales fúnebres o celebraciones ha sido documentada gracias a los hallazgos de flores fosilizadas en cuevas de nuestros antepasados más lejanos.

A pesar de la importancia de estos descubrimientos, de carácter más bien reciente, las primeras referencias que encontramos sobre regalar flores se encuentran en culturas antiguas de China, Egipto, Grecia y Roma. En ellas, las flores se asociaban fundamentalmente con divinidades por lo que formaban parte de las ofrendas religiosas. Es más: todavía hoy tenemos una marcada reminiscencia de esta época, que no deja de ser una herencia de la mitología griega. Y es que la forma de honrar a Afrodita, diosa del amor, era con un arreglo de rosas: sus flores favoritas. Curioso que, a día de hoy, continúe siendo la flor por excelencia de los enamorados.

image

Leyendas aparte, la primera referencia documentada que encontramos sobre regalar flores es en la Edad Media. Es gracias a los textos de «Milagros de nuestra señora» de Gonzalo de Berceo cómo podemos conocer la implicación que tenía regalar flores en la época. De aquella, se utilizaban fundamentalmente en los enlaces matrimoniales o para embellecer el aspecto de una persona. Pero no todo era una cuestión de celebración o estética: parte de la finalidad de las flores de la época era, además, ocultar el mal olor personal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: este miércoles se hace el desfile Bienvenida Primavera

Música, vinos y comida: el Hotel Altos de la Viña y Antropo Wines celebran la primavera

El desfile Bienvenida Primavera se vivió a pleno con una masiva concurrencia

El inicio de la primavera será sin lluvias y con calor

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Lo que se lee ahora
Viento norte en toda la provincia.
Clima.

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Viento norte en toda la provincia.
Clima.

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 
Imperdible.

FNE 2025: Así se vivió el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

Elección del Paje 10.
Domingo.

FNE 2025: este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025
Ciudad Cultural.

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025

FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble
Esta noche.

FNE 2025: las representantes departamentales participan del desfile doble

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel