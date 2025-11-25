Qué significa "parasocial", la palabra del año elegida por Cambridge

La conexión que una persona establece con una celebridad, un personaje de un libro, serie o película o con la inteligencia artificial...es a lo que alude el adjetivo “parasocial”, que ha sido elegido por el Diccionario de Cambridge como Palabra del Año 2025. La conexión que una persona establece con una celebridad, un personaje de un libro, serie o película o con la inteligencia artificial...es a lo que alude el adjetivo “parasocial”, que ha sido elegido por el Diccionario de Cambridge como Palabra del Año 2025. La conexión que una persona establece con una celebridad, un personaje de un libro, serie o película o con la inteligencia artificial...es a lo que alude el adjetivo “parasocial”, que ha sido elegido por el Diccionario de Cambridge como Palabra del Año 2025.

El s anunció que “parasocial” es su palabra del año 2025. El término se impuso sobre otros candidatos vinculados al mundo digital y a la inteligencia artificial, y busca poner nombre a un fenómeno cada vez más visible: la sensación de que conocemos íntimamente a alguien a quien, en realidad, jamás vimos en persona.

¿Qué significa “parasocial”? Cambridge define “parasocial” como aquello “relacionado con la conexión que alguien siente con una persona famosa a la que no conoce, un personaje de ficción o una inteligencia artificial”. Es decir, un vínculo emocional de un solo sentido, donde el fan siente cercanía, confianza o hasta amistad, pero la otra parte no sabe quién es.

El concepto no es nuevo. Fue acuñado en 1956 por sociólogos que estudiaban cómo los televidentes se relacionaban con presentadores y estrellas de TV como si fueran parte de su círculo cercano. Lo que cambió es la escala. Con redes sociales, streams, podcasts y chats con IA, este tipo de conexión se multiplicó y se volvió parte de la experiencia cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

parasocial La conexión que una persona establece con una celebridad, un personaje de un libro, serie o película o con la inteligencia artificial...es a lo que alude el adjetivo “parasocial”, que ha sido elegido por el Diccionario de Cambridge como Palabra del Año 2025. De la TV al algoritmo: por qué fue elegida palabra del año Desde Cambridge explican que eligieron “parasocial” porque en 2025 vieron un salto en las búsquedas de esta palabra y en las conversaciones públicas sobre el tema. Los ejemplos abundan fanáticos que se emocionan como si fueran amigos ante anuncios de parejas famosas, rupturas, lanzamientos de discos o decisiones personales de sus ídolos, aun sin tener ningún contacto real con ellos.

La elección también se conecta con otras palabras que Cambridge viene destacando en los últimos años, muchas ligadas a la tecnología y a la vida online: antes fueron “hallucinate” (por los errores de la IA generativa), “homer” y “manifest”. Ahora, el foco se corre al modo en que las personas se vinculan con famosos, creadores de contenido y chatbots en un ecosistema digital cada vez más intenso. parasocial La conexión que una persona establece con una celebridad, un personaje de un libro, serie o película o con la inteligencia artificial...es a lo que alude el adjetivo “parasocial”, que ha sido elegido por el Diccionario de Cambridge como Palabra del Año 2025. Lo que revela sobre cómo nos vinculamos hoy Psicólogos y especialistas señalan que las relaciones parasociales no son, por definición, negativas, pueden dar compañía, modelo de referencia e inspiración. El problema aparece cuando esa conexión se vuelve excesiva o poco realista, al punto de generar expectativas desmedidas, celos, enojo o decisiones de vida tomadas en función de alguien que ni siquiera sabe que existimos.

