Quiso copiar un truco de TikTok para no pagar equipaje y fue castigado

“Basta de permitir que las redes sociales les den consejos o trucos porque algunas veces no van a funcionar, ¿Está bien?”, declaró la mujer al comienzo del video. A continuación, describió el incidente que culminó con el hombre retenido en el aeropuerto. "Él alegaba que era solo una funda de almohada, pero el personal le respondía: “Está diciendo que era simplemente una funda de almohada y el tipo estaba como: ‘Hermano, todos pueden ver que no es una almohada’”, señaló.

La mujer relató el episodio que terminó con el hombre demorado en el aeropuerto.

A pesar de los esfuerzos del equipo de la aerolínea por resolver la situación y permitirle embarcar sin contratiempos, el pasajero rechazó la propuesta, lo que resultó en su escolta por parte de un oficial de policía de Orlando, Florida. “Terminaron llamando a la policía por él y terminó siendo escoltado”, explicó la mujer sobre el final del video.

La repercusión del truco fallido en redes sociales

El video recibió más de 2 millones de vistas y alcanzó más de 200 mil me gusta. “Ay yo si viajo con almohada, no le meto ropa ni nada y espero que no las vayan a cancelar. Me ayuda con mi ansiedad al viajar”, “En el aeropuerto es el único lugar donde mejor porto”, “O sea le dieron la oportunidad de pagar, esperó demasiado tiempo para aceptar pagarlo y... ¿por eso no abordó?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

