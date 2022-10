El video viral de un truco en TikTok que enseña a cortar la cebolla sin llorar. 

La cebolla es una de las verduras más utilizadas en la cocina del día a día, el proceso de cortarla siempre resulta molesto es casi imposible no llorar con la tarea. Es por eso que apareció un video viral que explica cómo no pasarla mal.

Una vez que se encuentran humedecidos hay que apoyarlos directamente en la tabla donde está la cebolla.“Acá hay un pequeño consejo que seguro no sabías cuando cortas cebolla”, comienza diciendo el hombre que luego pasa a mostrar que es lo que hay que hacer: “Si pones un papel mojado en la tabla de cortar va a servir para que tus ojos no lloren”, cierra el hombre que muestra cómo hay que poner el papel.

El video cuenta con más de 25 mil me gustas y miles de comentarios de múltiples personas contacto su experiencia con el truco. “Escuché esto ayer, literalmente te cambia la vida”; “¿Por qué no me dijiste esto el domingo??; “Esto funciona en un 100%: lo vi en TikTok, lo probé y ahora no puedo para”. “Normalmente uso una gran cuchara de madera mojada con agua en mis dientes ¡Este truco tiene que ser mejor!” , son solo algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Porque lloramos al cortar la cebolla

La cebolla tiene una molécula que es la que provoca el lagrimeo constante, estas se sienten atraídas por la fuente de agua más cercana, los ojos. Es por eso que al colocar un papel o un trapo húmedo las moléculas se sentirán atraídas al papel que se encuentra en la tabla de cortar y no a los ojos como pasa siempre.

Las cebollas nos provocan esa reacción porque liberan un químico llamado factor lacrimatorio, o FL, que irrita nuestros ojos. Pelarlas no nos produce mayor cosa pero si las picamos o cortamos, de inmediato, surgen las lágrimas.

Las células de la cebolla se abren, lo que permite que dos sustancias que suelen estar separadas se unan. En combinación, como las piezas de un rompecabezas, se convierten en una poderosa arma química.

Para evitar que se irriten los ojos al cortar cebollas se pueden utilizar varios trucos como usar gafas que protejan los ojos y cortar la cebolla bajo agua fría para que al liberarse los compuestos volátiles sulfurados reaccionen con el agua y no con las lágrimas.

Además de congelar la cebolla antes de cortarla. De esta manera, se ralentiza el proceso de formación de compuestos volátiles sulfurados ya que las enzimas responsables de formar los compuestos sulforados, disminuyen su eficacia.

Y también hacer el corte de la cebolla lo más rápidamente posible porque de esa manera las emisiones de gas serán de menor duración y dañarán menos los ojos y para esto es importante la pericia, pero también el utilizar un cuchillo fino y que esté bien afilado. De esta manera, se producen menos roturas celulares y es menor la formación de las sustancias volátiles irritantes.