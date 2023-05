Quiso filmar a su novio mientras roncaba pero su reacción la sorprendió

“Anoche lo iba a grabar a mi novio porque estaba roncando y justo se despertó para decirme que me amaba”, fue lo que describió la joven sobre la situación. A su vez, agregó: “Soy una mala mujer amada por un buen hombre”.

El mensaje, junto con un meme que mostraba a un "Minion" con expresión de tristeza, se propagó rápidamente en la popular plataforma de Twitter, alcanzando en pocas horas más de 3 millones de reproducciones, con más de 2800 retuits y 116 mil "me gusta".

Los participantes de la plataforma de microblogging se mostraron cautivados por el mensaje y rápidamente lo difundieron de manera masiva, colmándolo de apreciaciones positivas y comentarios. En múltiples interacciones, numerosos individuos compartieron sus vivencias personales.

“Mi novio hace lo mismo: lo empujo recaliente para que deje de roncar y él me abraza y me da un beso. Bueno, listo, ya no me puedo enojar así jaja”, comentó una usuaria sobre cómo es su relación con su pareja.

Otra añadió: “Si estabas despierta, sos mala y te gusta serlo y es genial. Si te despertó con los ronquidos, no sos mala y merece ser grabado la próxima, no va a faltar oportunidad”.

Otra usuaria compartió con sus seguidores el intercambio verbal que presenció entre una pareja, pero el desenlace que tuvo resultó sorprendente y se convirtió en un fenómeno viral.

El episodio tuvo lugar cuando captó la discusión entre una joven y un chico. No obstante, la confrontación entre los adolescentes tuvo un desenlace totalmente inesperado, y la usuaria no dudó en relatar la peculiar situación en pocos caracteres. El tuit en cuestión generó un gran revuelo entre los usuarios y se propagó rápidamente.