Rompió los billetes de su primo pensando que eran papelitos de colores

En TikTok se ha dado a conocer una particular historia que tiene como protagonista a una nena de cuatro años y a una confusión. Fue el usuario @alexander_cera quien compartió un video que rápidamente se hizo viral. En él, se puede observar cómo su prima, una niña de cuatro años, está recortando trozos de papel de colores sin saber que eran los billetes de su primo para reparar su auto. El impacto de la situación y el descubrimiento del hecho son claramente visibles en el rostro del joven Alexander.

A la ya caótica situación, hay que sumar el hecho de que los padres de la protagonista de esta confusión se desligaron del asunto, es decir no se harían responsables de lo que hizo su hija. La víctima de este accionar decidió hacer pública también la actitud de sus tíos.

image.png

“El dinero era para arreglar un carro que me chocaron, pero mis tios ya me dijeron que no se harán responsables, jajaja tocará seguir ahorrando”, comentó Alexander en la parte de los comentarios.

El video ya cuenta con más de tres millones y medio de reproducciones y ha generado una gran suma de mensajes y reacciones en TikTok. Es que muchos usuarios han manifestado su simpatía por Alexander, comprendieron su situación y opinaron con tono irónico.

“Vendela y así recuperás lo que perdiste compa”, “No es mi dinero pero me dolió”, “¿Sigue viva?”, “Si ya te dolió la mano, yo le sigo” y “Me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos” fueron algunos de los comentarios que recibió este usuario.