lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 07:00
Manifestar.

Ropa para usar en Año nuevo: qué significa cada color y qué atraés

Muchos especialistas en moda y ligados a la energía, explicaron que significado tienen los colores y su intención en este nuevo año que se acerca.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Colores para manifestar en 2026

Colores para manifestar en 2026

La tradición de elegir colores en la ropa para recibir el 2026 simboliza deseos como riqueza con amarillo, pasión con rojo o salud con verde, ritual popular en Latinoamérica para potenciar energías positivas en el nuevo ciclo. Te enseñamos cada uno y qué atrae.

Asombroso.

Fiestas.

En las redes nos cruzamos con Ori Der Ohannesian, Asesora de imagen y Coach de estilo, quien compartió en su cuenta oficial un interesante posteo al respecto.

Colores en la ropa y su manifestación para el 2026

Blanco: Renovación y paz

El blanco representa pureza, armonía y nuevos comienzos, ideal para limpiar energías negativas y atraer tranquilidad. Popular en Brasil por influencias afrobrasileñas, marca el reset emocional para un año sereno.

Ropa blanca - año nuevo

Amarillo y dorado: prosperidad económica

Amarillo atrae abundancia, suerte y optimismo; dorado simboliza éxito y riqueza como el oro. Combínalos con accesorios para potenciar metas financieras y alegría en proyectos.

ropa dorada y amarilla - año nuevo

Rojo y rosa: Amor y pasión

Rojo invoca energía vital, romance y coraje; rosa fortalece vínculos afectivos y conexiones emocionales. Perfecto para solteros o parejas buscando avivar la llama del amor.

rojo para año nuevo

Verde y azul: Salud y equilibrio

Verde vitalidad, promoción, crecimiento y renovación física; azul ofrece serenidad y claridad mental. Usa verde para fertilidad y esperanza, azul para comunicación armónica.

ropa año nuevo - verde y azul

Consejos para combinar colores

Mezcla: amarillo-verde para salud y prosperidad, o blanco-rosa para paz en relaciones. Elige según tus intenciones y combínalos con brillos para celebrar con intención.

Hogar.

