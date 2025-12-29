Ropa para usar en Año nuevo: qué significa cada color y qué atraés

Colores para manifestar en 2026

La tradición de elegir colores en la ropa para recibir el 2026 simboliza deseos como riqueza con amarillo, pasión con rojo o salud con verde, ritual popular en Latinoamérica para potenciar energías positivas en el nuevo ciclo. Te enseñamos cada uno y qué atrae.

En las redes nos cruzamos con Ori Der Ohannesian, Asesora de imagen y Coach de estilo, quien compartió en su cuenta oficial un interesante posteo al respecto.

Colores en la ropa y su manifestación para el 2026 Blanco: Renovación y paz El blanco representa pureza, armonía y nuevos comienzos, ideal para limpiar energías negativas y atraer tranquilidad. Popular en Brasil por influencias afrobrasileñas, marca el reset emocional para un año sereno.

Ropa blanca - año nuevo Amarillo y dorado: prosperidad económica Amarillo atrae abundancia, suerte y optimismo; dorado simboliza éxito y riqueza como el oro. Combínalos con accesorios para potenciar metas financieras y alegría en proyectos.

ropa dorada y amarilla - año nuevo Rojo y rosa: Amor y pasión Rojo invoca energía vital, romance y coraje; rosa fortalece vínculos afectivos y conexiones emocionales. Perfecto para solteros o parejas buscando avivar la llama del amor. rojo para año nuevo Verde y azul: Salud y equilibrio Verde vitalidad, promoción, crecimiento y renovación física; azul ofrece serenidad y claridad mental. Usa verde para fertilidad y esperanza, azul para comunicación armónica. ropa año nuevo - verde y azul Consejos para combinar colores Mezcla: amarillo-verde para salud y prosperidad, o blanco-rosa para paz en relaciones. Elige según tus intenciones y combínalos con brillos para celebrar con intención. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ori Der Ohannesian | Asesora de imagen y Coach de estilo (@oridersti)

