Qué ropa usar en Navidad 2025: estos son los colores de la suerte para atraer dinero

Existen tonalidades que, de acuerdo con distintas creencias energéticas , pueden utilizarse en Navidad para convocar fortuna , prosperidad y bienestar económico . Para quienes siguen estas prácticas, esta fecha representa un momento propicio para potenciar la abundancia y favorecer la concreción de metas , sueños y planes a largo plazo .

En ese sentido, especialistas en energías sugieren elegir determinados colores como una forma simbólica de atraer vibraciones positivas , despedir el 2024 de la mejor manera y recibir el 2025 con buenas perspectivas .

Entre las tonalidades recomendadas para la indumentaria se destacan el dorado , el verde , el rojo , el plateado y el blanco , aunque cada uno simboliza aspectos distintos. Por eso, antes de elegir, resulta clave definir con precisión qué deseos o propósitos querés proyectar para el 2025 .

Con ese objetivo claro, es conveniente revisar qué representa cada color y optar por el que mejor se alinee con tus intenciones . La elección puede ir desde un look íntegramente de un solo tono hasta incorporarlo de manera sutil en una prenda o accesorio .

Colores ideales para Navidad vinculados a la prosperidad, la abundancia y el dinero

Verde: dinero y crecimiento profesional

Para quienes buscan impulsar la prosperidad económica y avanzar en el plano laboral —ya sea mediante un nuevo empleo, una mejora de puesto o un mayor desarrollo en su rubro—, el verde aparece como la tonalidad indicada. No importa la variante: desde un verde manzana hasta uno oliva, loro o menta, todas funcionan por igual.

Este color puede incorporarse de distintas maneras, tanto en la ropa como en pequeños detalles, como accesorios, un pañuelo, joyas o incluso a través del esmalte de uñas, según el estilo de cada persona.

Dorado: riqueza y prosperidad

Para quienes desean convocar abundancia y bienestar, el dorado se presenta como una elección fundamental. Esta tonalidad, asociada al lujo y la opulencia, representa históricamente la prosperidad.

No es necesario contar con ropa en ese color: basta con sumar detalles metálicos, como joyas o bijouterie en tonos dorados, que además se adaptan con facilidad a casi cualquier conjunto.

Plateado: éxito y perseverancia

La constancia y la tenacidad resultan claves en cada aspecto de la vida cuando el objetivo es alcanzar logros. El plateado, en ese sentido, simboliza nuevas oportunidades, sentimientos genuinos y procesos de evolución interna.

Este tono puede incorporarse a través de accesorios metálicos o mediante prendas que incluyan toques plateados, como una camiseta, una blusa o un vestido con ese acabado.

Rojo: amor y energía

Si tu intención es atraer vínculos afectivos y vitalidad, el rojo es la opción indicada. Este tono representa intensidad, impulso, pasión y sentimientos profundos, además de una fuerte carga de energía.

Podés incorporarlo en un vestido, una camisa o en prendas inferiores como falda, short o bermuda. También es válido sumarlo a través del maquillaje, como labios rojos, o en las uñas, un clásico infaltable de las celebraciones navideñas.

Blanco: paz y nuevos comienzos

Si tu objetivo es atraer tranquilidad, equilibrio y abrir la puerta a nuevos comienzos, el blanco es la mejor elección. Este tono simboliza renovación, calma interior, pureza y oportunidades para reiniciar.

Si tu 2024 estuvo lleno de tensiones o buscás transformar tu vida con cambios significativos, el blanco te ayudará a canalizar esa energía. Podés incorporarlo en tu vestimenta, accesorios o incluso en tu maquillaje.

Ritual para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025 con prosperidad, dinero y buena fortuna

Paso 1: meditación y gratitud

Hacé una breve práctica de meditación , de entre cinco y diez minutos. Podés optar por seguir una meditación guiada en YouTube o simplemente acomodarte en un espacio tranquilo , cerrar los ojos , respirar profundamente y enfocarte en el aquí y ahora , dejando que tu cuerpo y mente se relajen.

Prendé una vela de color blanco.

Tomá una hoja de papel y un bolígrafo y empezá a anotar todo lo que experimentaste durante 2024 por lo que te sentís agradecido . Pueden ser cosas grandes o pequeñas, superficiales o profundas. La idea es reconocer y valorar todo lo positivo que recibiste este año : buena salud , afecto de familiares y amigos , logros personales , entre otros. Lo esencial es no dar nada por sentado y agradecer incluso los detalles más simples.

Leé en voz alta lo que escribiste, dejando que la sensación de gratitud llene tu corazón.

lo que escribiste, dejando que la llene tu . Después, prendé la hoja con la vela y esparcí las cenizas en una planta para simbolizar el cierre y la renovación.

Paso 2: intencionar

Prendé una vela de color amarillo o dorado .

o . Tomá un papel y un bolígrafo y plasmá tus propósitos para 2025 . Pensá con claridad en lo que realmente querés lograr, describiendo tus objetivos con el mayor detalle posible. Por ejemplo, en lugar de anotar “quiero un trabajo nuevo”, escribí algo como “ quiero un empleo en un área que me apasione y que me permita desarrollarme profesionalmente ”. Mientras escribís, imaginá que ya lo estás concretando.

Leé tus metas en voz alta, conectando con un sentimiento de gratitud.

, conectando con un . Luego, prendé fuego la hoja con la vela y esparcí las cenizas sobre una planta, simbolizando el crecimiento y la materialización de tus intenciones.

Paso 3: llamar a la buena suerte

Cerrá los ojos , inhalá profundamente y proyectá mentalmente tu año 2025 con la mayor claridad posible. Imaginá que todos tus deseos y objetivos se concretan y tratá de percibir esa sensación en cada fibra de tu cuerpo .

Seleccioná un billete de la buena suerte y cuidalo como un amuleto.

Paso 4: para Año Nuevo

A la medianoche del 31 de diciembre, tomá tu billete de la buena fortuna y mantenelo entre tus manos mientras cerrás los ojos e imaginás tus metas y deseos cumplidos. La recomendación es que lo conserves contigo durante todo el año, ya sea dentro de tu billetera o bolso.

Tip extra: meditaciones con afirmaciones positivas