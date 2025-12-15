Qué ropa usar en Navidad 2025: estos son los colores de la suerte para atraer dinero

Con qué colores vestirse esta Navidad 2024 para atraer la buena suerte, abundancia y el dinero.
Existen tonalidades que, de acuerdo con distintas creencias energéticas, pueden utilizarse en Navidad para convocar fortuna, prosperidad y bienestar económico. Para quienes siguen estas prácticas, esta fecha representa un momento propicio para potenciar la abundancia y favorecer la concreción de metas, sueños y planes a largo plazo.
En ese sentido, especialistas en energías sugieren elegir determinados colores como una forma simbólica de atraer vibraciones positivas, despedir el 2024 de la mejor manera y recibir el 2025 con buenas perspectivas.
Entre las tonalidades recomendadas para la indumentaria se destacan el dorado, el verde, el rojo, el plateado y el blanco, aunque cada uno simboliza aspectos distintos. Por eso, antes de elegir, resulta clave definir con precisión qué deseos o propósitos querés proyectar para el 2025.
Con ese objetivo claro, es conveniente revisar qué representa cada color y optar por el que mejor se alinee con tus intenciones. La elección puede ir desde un look íntegramente de un solo tono hasta incorporarlo de manera sutil en una prenda o accesorio.
Colores ideales para Navidad vinculados a la prosperidad, la abundancia y el dinero
Verde: dinero y crecimiento profesional
Para quienes buscan impulsar la prosperidad económica y avanzar en el plano laboral —ya sea mediante un nuevo empleo, una mejora de puesto o un mayor desarrollo en su rubro—, el verde aparece como la tonalidad indicada. No importa la variante: desde un verde manzana hasta uno oliva, loro o menta, todas funcionan por igual.
Este color puede incorporarse de distintas maneras, tanto en la ropa como en pequeños detalles, como accesorios, un pañuelo, joyas o incluso a través del esmalte de uñas, según el estilo de cada persona.
Dorado: riqueza y prosperidad
Para quienes desean convocar abundancia y bienestar, el dorado se presenta como una elección fundamental. Esta tonalidad, asociada al lujo y la opulencia, representa históricamente la prosperidad.
No es necesario contar con ropa en ese color: basta con sumar detalles metálicos, como joyas o bijouterie en tonos dorados, que además se adaptan con facilidad a casi cualquier conjunto.
Plateado: éxito y perseverancia
La constancia y la tenacidad resultan claves en cada aspecto de la vida cuando el objetivo es alcanzar logros. El plateado, en ese sentido, simboliza nuevas oportunidades, sentimientos genuinos y procesos de evolución interna.
Este tono puede incorporarse a través de accesorios metálicos o mediante prendas que incluyan toques plateados, como una camiseta, una blusa o un vestido con ese acabado.
Rojo: amor y energía
Si tu intención es atraer vínculos afectivos y vitalidad, el rojo es la opción indicada. Este tono representa intensidad, impulso, pasión y sentimientos profundos, además de una fuerte carga de energía.
Podés incorporarlo en un vestido, una camisa o en prendas inferiores como falda, short o bermuda. También es válido sumarlo a través del maquillaje, como labios rojos, o en las uñas, un clásico infaltable de las celebraciones navideñas.
Blanco: paz y nuevos comienzos
Si tu objetivo es atraer tranquilidad, equilibrio y abrir la puerta a nuevos comienzos, el blanco es la mejor elección. Este tono simboliza renovación, calma interior, pureza y oportunidades para reiniciar.
Si tu 2024 estuvo lleno de tensiones o buscás transformar tu vida con cambios significativos, el blanco te ayudará a canalizar esa energía. Podés incorporarlo en tu vestimenta, accesorios o incluso en tu maquillaje.
Ritual para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025 con prosperidad, dinero y buena fortuna
Paso 1: meditación y gratitud
Hacé una breve práctica de meditación, de entre cinco y diez minutos. Podés optar por seguir una meditación guiada en YouTube o simplemente acomodarte en un espacio tranquilo, cerrar los ojos, respirar profundamente y enfocarte en el aquí y ahora, dejando que tu cuerpo y mente se relajen.
Prendé una vela de color blanco.
Tomá una hoja de papel y un bolígrafo y empezá a anotar todo lo que experimentaste durante 2024 por lo que te sentís agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, superficiales o profundas. La idea es reconocer y valorar todo lo positivo que recibiste este año: buena salud, afecto de familiares y amigos, logros personales, entre otros. Lo esencial es no dar nada por sentado y agradecer incluso los detalles más simples.
Leé en voz alta lo que escribiste, dejando que la sensación de gratitud llene tu corazón.
Después, prendé la hoja con la vela y esparcí las cenizas en una planta para simbolizar el cierre y la renovación.
Paso 2: intencionar
Prendé una vela de color amarillo o dorado.
Tomá un papel y un bolígrafo y plasmá tus propósitos para 2025. Pensá con claridad en lo que realmente querés lograr, describiendo tus objetivos con el mayor detalle posible. Por ejemplo, en lugar de anotar “quiero un trabajo nuevo”, escribí algo como “quiero un empleo en un área que me apasione y que me permita desarrollarme profesionalmente”. Mientras escribís, imaginá que ya lo estás concretando.
Leé tus metas en voz alta, conectando con un sentimiento de gratitud.
Luego, prendé fuego la hoja con la vela y esparcí las cenizas sobre una planta, simbolizando el crecimiento y la materialización de tus intenciones.
Paso 3: llamar a la buena suerte
Cerrá los ojos, inhalá profundamente y proyectá mentalmente tu año 2025 con la mayor claridad posible. Imaginá que todos tus deseos y objetivos se concretan y tratá de percibir esa sensación en cada fibra de tu cuerpo.
Seleccioná un billete de la buena suerte y cuidalo como un amuleto.
Paso 4: para Año Nuevo
A la medianoche del 31 de diciembre, tomá tu billete de la buena fortuna y mantenelo entre tus manos mientras cerrás los ojos e imaginás tus metas y deseos cumplidos. La recomendación es que lo conserves contigo durante todo el año, ya sea dentro de tu billetera o bolso.
Tip extra: meditaciones con afirmaciones positivas
Para sostener un nivel de energía elevado a lo largo de todo el ritual, podés acompañarte con meditaciones guiadas diseñadas especialmente para atraer prosperidad y riqueza. Esta práctica te permitirá relajarte profundamente y reprogramar tu subconsciente, de modo que reemplaces creencias limitantes y reconozcas con claridad las oportunidades que el 2025 pondrá a tu alcance.