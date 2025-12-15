lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 11:19
Fiestas.

Qué ropa usar en Navidad 2025: estos son los colores de la suerte para atraer dinero

Según los creyentes en cuestiones energéticas, la Navidad es una gran oportunidad para atraer la prosperidad y que se cumplan tus deseos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Con qué colores vestirse esta Navidad 2024 para atraer la buena suerte, abundancia y el dinero. &nbsp;

Con qué colores vestirse esta Navidad 2024 para atraer la buena suerte, abundancia y el dinero.

 

Existen tonalidades que, de acuerdo con distintas creencias energéticas, pueden utilizarse en Navidad para convocar fortuna, prosperidad y bienestar económico. Para quienes siguen estas prácticas, esta fecha representa un momento propicio para potenciar la abundancia y favorecer la concreción de metas, sueños y planes a largo plazo.

Lee además
Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
Sociedad.

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
La receta del gratén de atún.
Cocina.

Una receta ideal para Navidad: gratén de atún, una opción gourmet en tu mesa

En ese sentido, especialistas en energías sugieren elegir determinados colores como una forma simbólica de atraer vibraciones positivas, despedir el 2024 de la mejor manera y recibir el 2025 con buenas perspectivas.

Cómo vestirse en Navidad.

Entre las tonalidades recomendadas para la indumentaria se destacan el dorado, el verde, el rojo, el plateado y el blanco, aunque cada uno simboliza aspectos distintos. Por eso, antes de elegir, resulta clave definir con precisión qué deseos o propósitos querés proyectar para el 2025.

Con ese objetivo claro, es conveniente revisar qué representa cada color y optar por el que mejor se alinee con tus intenciones. La elección puede ir desde un look íntegramente de un solo tono hasta incorporarlo de manera sutil en una prenda o accesorio.

Colores ideales para Navidad vinculados a la prosperidad, la abundancia y el dinero

Colores de la suerte para atraer dinero y abundancia en 2025.

Verde: dinero y crecimiento profesional

Para quienes buscan impulsar la prosperidad económica y avanzar en el plano laboral —ya sea mediante un nuevo empleo, una mejora de puesto o un mayor desarrollo en su rubro—, el verde aparece como la tonalidad indicada. No importa la variante: desde un verde manzana hasta uno oliva, loro o menta, todas funcionan por igual.

Este color puede incorporarse de distintas maneras, tanto en la ropa como en pequeños detalles, como accesorios, un pañuelo, joyas o incluso a través del esmalte de uñas, según el estilo de cada persona.

Dorado: riqueza y prosperidad

Para quienes desean convocar abundancia y bienestar, el dorado se presenta como una elección fundamental. Esta tonalidad, asociada al lujo y la opulencia, representa históricamente la prosperidad.

Con qué colores vestirse esta Navidad 2024 para atraer la buena suerte, abundancia y el dinero.

No es necesario contar con ropa en ese color: basta con sumar detalles metálicos, como joyas o bijouterie en tonos dorados, que además se adaptan con facilidad a casi cualquier conjunto.

Plateado: éxito y perseverancia

La constancia y la tenacidad resultan claves en cada aspecto de la vida cuando el objetivo es alcanzar logros. El plateado, en ese sentido, simboliza nuevas oportunidades, sentimientos genuinos y procesos de evolución interna.

Este tono puede incorporarse a través de accesorios metálicos o mediante prendas que incluyan toques plateados, como una camiseta, una blusa o un vestido con ese acabado.

Hay algunos colores que podés usar esta Navidad para atraer buena suerte.

Rojo: amor y energía

Si tu intención es atraer vínculos afectivos y vitalidad, el rojo es la opción indicada. Este tono representa intensidad, impulso, pasión y sentimientos profundos, además de una fuerte carga de energía.

Podés incorporarlo en un vestido, una camisa o en prendas inferiores como falda, short o bermuda. También es válido sumarlo a través del maquillaje, como labios rojos, o en las uñas, un clásico infaltable de las celebraciones navideñas.

Blanco: paz y nuevos comienzos

Si tu objetivo es atraer tranquilidad, equilibrio y abrir la puerta a nuevos comienzos, el blanco es la mejor elección. Este tono simboliza renovación, calma interior, pureza y oportunidades para reiniciar.

Según los creyentes en cuestiones energéticas, la Navidad es una gran oportunidad para atraer la prosperidad.

Si tu 2024 estuvo lleno de tensiones o buscás transformar tu vida con cambios significativos, el blanco te ayudará a canalizar esa energía. Podés incorporarlo en tu vestimenta, accesorios o incluso en tu maquillaje.

Ritual para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025 con prosperidad, dinero y buena fortuna

Paso 1: meditación y gratitud

  • Hacé una breve práctica de meditación, de entre cinco y diez minutos. Podés optar por seguir una meditación guiada en YouTube o simplemente acomodarte en un espacio tranquilo, cerrar los ojos, respirar profundamente y enfocarte en el aquí y ahora, dejando que tu cuerpo y mente se relajen.
  • Prendé una vela de color blanco.
Los colores que no pueden faltar en tu vestimenta son el dorado, el verde, el rojo, el plateado y el blanco.
  • Tomá una hoja de papel y un bolígrafo y empezá a anotar todo lo que experimentaste durante 2024 por lo que te sentís agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, superficiales o profundas. La idea es reconocer y valorar todo lo positivo que recibiste este año: buena salud, afecto de familiares y amigos, logros personales, entre otros. Lo esencial es no dar nada por sentado y agradecer incluso los detalles más simples.
  • Leé en voz alta lo que escribiste, dejando que la sensación de gratitud llene tu corazón.
  • Después, prendé la hoja con la vela y esparcí las cenizas en una planta para simbolizar el cierre y la renovación.

Paso 2: intencionar

  • Prendé una vela de color amarillo o dorado.
  • Tomá un papel y un bolígrafo y plasmá tus propósitos para 2025. Pensá con claridad en lo que realmente querés lograr, describiendo tus objetivos con el mayor detalle posible. Por ejemplo, en lugar de anotar “quiero un trabajo nuevo”, escribí algo como “quiero un empleo en un área que me apasione y que me permita desarrollarme profesionalmente”. Mientras escribís, imaginá que ya lo estás concretando.
  • Leé tus metas en voz alta, conectando con un sentimiento de gratitud.
  • Luego, prendé fuego la hoja con la vela y esparcí las cenizas sobre una planta, simbolizando el crecimiento y la materialización de tus intenciones.
Cómo vestirse en Navidad.

Paso 3: llamar a la buena suerte

  • Cerrá los ojos, inhalá profundamente y proyectá mentalmente tu año 2025 con la mayor claridad posible. Imaginá que todos tus deseos y objetivos se concretan y tratá de percibir esa sensación en cada fibra de tu cuerpo.
  • Seleccioná un billete de la buena suerte y cuidalo como un amuleto.

Paso 4: para Año Nuevo

  • A la medianoche del 31 de diciembre, tomá tu billete de la buena fortuna y mantenelo entre tus manos mientras cerrás los ojos e imaginás tus metas y deseos cumplidos. La recomendación es que lo conserves contigo durante todo el año, ya sea dentro de tu billetera o bolso.
Embed

Tip extra: meditaciones con afirmaciones positivas

  • Para sostener un nivel de energía elevado a lo largo de todo el ritual, podés acompañarte con meditaciones guiadas diseñadas especialmente para atraer prosperidad y riqueza. Esta práctica te permitirá relajarte profundamente y reprogramar tu subconsciente, de modo que reemplaces creencias limitantes y reconozcas con claridad las oportunidades que el 2025 pondrá a tu alcance.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

Una receta ideal para Navidad: gratén de atún, una opción gourmet en tu mesa

La nueva receta para hacer un pionono rápido y fácil en Navidad

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

Lo que se lee ahora
Buscan a Fernando Luis Romero, abuelo de 86 años desaparecido en Alto Palpalá
Sociedad.

Buscan a Fernando Luis Romero, abuelo de 86 años desaparecido en Alto Palpalá

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales
Atención.

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel