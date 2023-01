El Departamento Ejecutivo Municipal, junto al Concejo Deliberante y organizaciones de la sociedad civil revalorizan la figura del payaso y payasa generando acciones que promuevan y difundan distintas temáticas desde la cultura popular y educación social.

Pirulín, el payaso más querido

Durante más de 40 años Miguel Oliva caracterizó a Pirulín durante cada domingo en la plaza de los Inmigrantes de San Salvador de Jujuy, llenando la tribuna y haciendo reír a miles de personas.

Oliva tenía 86 años y falleció el sábado 16 a las 3 de la tarde, por lo que mucha gente se volcó a las redes sociales para expresar su pesar y contar grandes anécdotas con este gran hombre.

Pirulín destacaba "lo que siempre traté de hacer es darle alegría a todo el público, soy feliz cada vez que me acuerdo de todo lo que viví a lo largo de mis años como payaso. Estar en contacto con el público siempre me hizo bien y mucha gente siempre me acompañó, estuvo al lado mío alentándome".