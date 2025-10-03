Se confirmó la fecha del próximo Cyber Monday: ¿Cuándo es?

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó los detalles de la próxima edición del Cyber Monday 2025.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reveló los detalles del Cyber Monday 2025 , que tendrá lugar durante la segunda semana de octubre . Organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la entidad, el evento reunirá a 656 plataformas participantes , entre las cuales figuran 31 marcas que debutan en esta edición .

La jornada de descuentos dará comienzo a las 00:00 horas del lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8 del mismo mes.

Las promociones estarán disponibles en el portal oficial cyber.cl , mientras que los usuarios también podrán aprovechar la CyberApp , que permite filtrar ofertas según intereses y se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android .

La CCS anunció la participación de más de 656 marcas en el evento de comercio electrónico de tres días.

Los descuentos cubrirán diversas categorías, con especial énfasis en ropa, calzado, artículos para el hogar, salud y belleza, deportes, tecnología y turismo.

Este año, se sumará la categoría de muebles, con 18 participantes, además de 31 fundaciones que ofrecerán artículos con fines solidarios.

La fecha se presenta como una ocasión perfecta para aprovechar las ofertas vigentes y adelantar compras futuras, ya sea regalos navideños o insumos para próximas vacaciones.

Según cifras de la CCS, se estima que el Cyber Monday 2025 genere ventas cercanas a US$ 490 millones, considerando que en el primer semestre del año el comercio electrónico registró transacciones por US$ 4.725 millones.