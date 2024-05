Se enteró que su novio salía con su amiga e ideó un plan para desenmascararlo

“Preparate conmigo para dejar al hdp que está con una amiga mía y me mintió”, fue uno de los mensajes que compartió.

Todo comenzó cuando se encontró con una amiga a la que no había visto en mucho tiempo. Durante la reunión, ambas se actualizaron sobre sus vidas y, para su sorpresa, empezaron a notar ciertas similitudes en sus historias románticas. “Me junté con una amiga que no veía hace un montón y poniéndonos al día con nuestras vidas nos dimos cuenta de que estábamos con el mismo tipo ”, indicó la joven en su video.

Los primeros indicios de alerta surgieron cuando observaron que sus parejas tenían el mismo nombre y residían en la misma área. A pesar de estos parecidos, la joven no sospechó de inmediato. “Eran de la misma zona, se llamaban igual, pero podía pasar; ¿cuántas personas se llaman igual?” , comentó.

La situación dio un giro cuando la amiga le exhibió una imagen de su pareja. “Cuando me la muestra me doy cuenta de que estábamos con el mismo tipo”, afirmó con sorpresa. La chica afirmó que en ese instante se quedó paralizada y no sabía cómo comunicarle a su amiga que estaban saliendo con el mismo individuo.

Embed @porcamiseriajoyas Parte 2 pedido por ustedes cena con el infiel sonido original - porcamiseriajoyas

Su amiga llevaba saliendo cuatro meses

En su narración, la chica explicó que había estado con el individuo durante medio año, mientras que su amiga llevaba con él alrededor de cuatro meses. Frente a este descubrimiento, determinó que la forma más adecuada de abordar la situación era exponer al hombre y poner fin a la relación.

En el mismo vídeo, la chica exhibió su proceso de arreglo y maquillaje para el encuentro en el que tenía la intención de enfrentar a su novio desleal. “Preparate conmigo para dejar al hdp que está con una amiga mía y me mintió”, fue uno de los primeros mensajes que compartió. Mientras se alistaba para el acontecimiento, no dudó en destacar algunas de las joyas que comercializa junto a su tía, aprovechando el interés de sus seguidores.

Al final, se roció con una fragancia particular, una que sabía que le gustaba a su pareja, antes de partir de casa. Con una sonrisa en el rostro, dijo: “Era el que más le gustaba a él. Me voy a destruir a un mentiroso”. Esta afirmación, llena de sarcasmo, concluyó su vídeo con un toque distintivo y desafiante.

El vídeo rápidamente se hizo viral, obteniendo más de 740.000 vistas y 53.000 "me gusta". La reacción de los usuarios fue variada; mientras algunos cuestionaban la autenticidad de la historia, pensando que era una táctica de marketing para promocionar joyas, otros mostraron comprensión y pidieron más información sobre cómo terminó todo.

“¿Qué casualidad que se juntaron ahora? ¿Estás segura de que tu amiga no sabía?”, “Me parece que el problema no es tanto el chabón, sino esa amiga que también está hablándose con él”, “Al chabón hace rato que no le gustaba tanto estar con ella y se arregla para decirle chau jajaja”, “Ay Dios, ¿cómo está tranquila contándolo? Yo ya estaría presa”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.

