Se subió al colectivo con un perro y se peleó con los pasajeros: el video

El incidente , que tuvo lugar en una ubicación no detallada, se difundió rápidamente en las redes sociales , generando una división de opiniones entre los internautas. Algunos opinaban que el perro no generaba inconvenientes, mientras que otros argumentaban que en tales circunstancias sería preferible optar por un medio de transporte privado .

La reacción de la mujer provocó una respuesta negativa entre los viajeros. Al enfrentarse a la presión de bajar del vehículo, contestó a uno de los presentes: " No tenés consideración del perrito ". Una pasajera, claramente frustrada por el retraso , la reprendió: “ Tenemos que ir a trabajar, hay chicos enfermos, ¿No ves que tenemos que ir al hospital? ¿Por qué no te bajás de una vez y te dejás de joder? ”.

Entre las quejas, otra pasajera comentó: “Sos una caprichosa, bájate”. La mujer con el perro, sin mostrar preocupación, respondió con desafío: “Bájate tú”, lo que intensificó aún más la tensión dentro del colectivo.

Diversas posturas sobre la presencia de un perro en el colectivo

El suceso generó un debate en las redes sociales. Algunos partidarios de la mujer defendieron que el perro estaba adecuadamente guardado y no provocaba molestias directas. Por otro lado, otros consideraron que el transporte público no es el lugar adecuado para animales, sugiriendo que sería mejor usar un taxi o un vehículo privado, dado que algunos pasajeros pueden tener alergias.

Embed @clarincom SE SUBIÓ AL COLECTIVO CON SU PERRO Y SE PELEO CON LOS PASAJEROS Una mujer que viajaba con su perro en el colectivo protagonizó una fuerte discusión con los pasajeros cuando le pidieron que se baje del transporte ya que está prohibido subir con animales. “Somos 40 personas peleando con una mujer que lleva un perro. Bajate y caminá”, le reclamó una pasajera La mujer trató de defender a su mascota, pero la respuesta desató el enojo de los presentes: “Ojalá que tus hijos se mueran para que sientas lo que es". Leé más en clarin.com sonido original - Clarín

El video alcanzó rápidamente millones de visualizaciones. Este tipo de incidentes ilustra la creciente sensibilidad y división en la opinión pública sobre el transporte de animales en lugares compartidos.

“Querés viajar con perros, tomate un Uber o taxi. No rompas con tus animales en el bondi”, “Jajajaj la amo señora que lleva el perro, muy bien, bajate vos si no te gusta”, “La gente es mala, piensan más en joder a los demás que en ser felices ellos mismos...”, “Cómo les va a molestar un perrito q está en una caja encima”, “Hay gente que no entiende que no se puede viajar con animales... hay gente que es alérgica”, fueron algunos comentarios en las diferentes plataformas.

