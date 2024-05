Emotiva campaña en redes para encontrarle hogar a un perrito

El relato tomó un cambio de dirección cuando la joven amplió la información sobre el asunto en una serie de tuits adicionales: “Una twittera lo fue a buscar y no está más. Cualquier información de este perro contáctennos. Esperemos que lo hayan salvado”, comentó, adjuntando una imagen de la caja vacía donde había sido dejado el cachorro.

No obstante, la incertidumbre se desvaneció en breve, al descubrirse que el cachorro no se encontraba en la caja porque había sido acogido en un establecimiento cercano. Posteriormente, se constató que había sido objeto de un hurto, lo que añadió más inquietud al escenario.

La incertidumbre se disipó poco después, cuando se reveló que el cachorro no estaba en la caja debido a que había sido resguardado en un local cercano.

“No estaba en la caja porque se había ido a resguardar a una dietética. Encontramos una publicación en Facebook de un chico contando que le robaron las pocas cosas que tenía. Un grupo lo está buscando hace un rato por la zona y no hay rastro. Tenemos $103.545 para cubrir sus gastos. RT”, agregó la chica, destacando la movilización y la solidaridad de la comunidad virtual.

Aunque los usuarios estaban preocupados, el desenlace de la historia resultó ser positivo cuando la joven tomó la iniciativa y se puso en marcha para localizar al cachorro. Su dedicación dio resultados y finalmente localizó al perrito extraviado en el centro de la ciudad.

Con un matiz cargado de emoción, compartió el más reciente desarrollo del caso:“Ya está con una de las chicas del grupo de rescate que armé. Este soldado no va a sufrir nunca más. Se llama Chucho y tiene 10 meses”, escribió, acompañando su mensaje con un video del cachorro. “Chucho tiene familia definitiva”, agregó.

El final feliz llegó un par de días después cuando la chica confirmó: "Chucho tiene familia definitiva".

La narrativa de Chucho conmovió intensamente a los usuarios de la plataforma digital, quienes celebraron el feliz desenlace de esta travesía caracterizada por la camaradería y el afecto.

La iniciativa liderada por @itscroa atrajo la atención de más de 4 millones de espectadores en X plataforma. “Ahora me puedo ir a dormir sabiendo que tiene una familia y no está solito en la calle”, “Leer este hilo me hizo muy feliz”, “Amo los finales felices”, “¡Qué lindo que es! Felicitaciones para todos los involucrados”, “El día no fue tan malo hoy, Chucho tiene familia”, “La magia de las redes, muchas gracias por ocuparte”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.