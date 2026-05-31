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31 de mayo de 2026 - 16:48
Dietas.

Si con el frío engordás, estas comidas de otoño son para vos

No es necesario pasar de la sandía a un montón de chocolate: hay muchos productos de otoño que te permiten llevar una alimentación saludable.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Con los cambios de estación también cambia el clima y con él cambian la dieta. El problema, para quienes tendencia a engordar y quieren llevar una alimentación saludable, es que en el otoño desaparecen los alimentos estrella y poco calóricos del verano, como la sandía y las ensaladas livianas, y aparecen las cosas ricas y muy energéticas del frío, como la chocolatada caliente y el locro pulsudo.

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Tips de alimentación saludable para cuidarte en el otoño

Sin embargo, no es imposible mantener la dieta y hacerle frente a las ganas de asaltar las panaderías. Por eso acá te traemos una lista de productos típicos del otoño que se llevan bien con una alimentación saludable.

Frutos secos
Dieta. Un plato con frutos secos, una comida típica del otoño e ideal para picar entre comidas.

Dieta. Un plato con frutos secos, una comida típica del otoño e ideal para picar entre comidas.

Pescados

El contenido en minerales de pescados como el salmón, las sardinas y las anchoas es altísimo, en ocasiones 25 veces superior a cualquier otro tipo de alimento. Además, son ricos en Omega 3, ayudan a mantener los huesos fuertes y poseen muchos antioxidantes, que previenen los problemas relacionados con el sistema nervioso.

Espinaca

Era el alimento preferido de Popeye y ahora sabemos por qué: las espinacas tienen un alto poder saciante y un bajísimo aporte calórico. Alivian el estreñimiento, aportan hierro y facilitan el tránsito de los alimentos.

Calabaza

Esta verdura puede ser un pilar de una alimentación saludable. Tiene un alto contenido de agua y un bajo aporte de calorías y de hidratos de carbono. Y también es un alimento muy versátil que puede ser cocinado al vapor, a la plancha, en guisos, como puré...

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Alimentos de estación. Un carro con calabazas de todos los tipos y tamaños.

Alimentos de estación. Un carro con calabazas de todos los tipos y tamaños.

Lechuga

La ensalada es siempre un plato imprescindible en una alimentación saludable, pero además está llena de nutrientes. La lechuga, que se da mejor que nunca en el otoño, es rica en antioxidantes y es una gran aliada cuando querés perder peso, ya que apenas tiene calorías. Sirve, en definitiva, como base para hacer uno de los platos más sanos.

Lechuga
Hojas verdes. Un bowl con lechuga, una comida ideal para llevar una alimentación saludable.

Hojas verdes. Un bowl con lechuga, una comida ideal para llevar una alimentación saludable.

Frutos secos

Tanto avellanas como almendras, nueces y castañas tienen un gran aporte calórico, pero su gran cantidad de hierro, fósforo, vitaminas y nutrientes las convierten en el aperitivo ideal para tomar ente horas o para acompañar recetas.

Pasas y dátiles

Son perfectas para depurar al organismo y contienen gran cantidad de antioxidantes buenos para la piel y el cabello.

Legumbres

Su variedad es inmensa: lentejas, garbanzos, habas... Y son uno de los ingredientes fundamentales de los platos de otoño. Se consideran uno de los productos esenciales de la dieta mediterránea y si se hacen en ensaladas o en guisos sin aderezos son muy sanas y se convierten en alimentos muy completos y sanos.

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