Si tenés botellas de plástico en casa, tenés un tesoro: los usos más prácticos para el hogar

Además del ahorro, reutilizarlas aporta un beneficio ambiental: reduce basura, evita compras innecesarias y propone una forma sencilla de poner en práctica hábitos sostenibles sin esfuerzo ni inversión extra.
Por qué sirven las botellas de plástico para reutilizar
Especialistas en reciclaje y economía circular señalan que muchas de estas botellas están hechas con plástico PET, un material que soporta múltiples usos antes de su reciclado. Esa durabilidad explica por qué funcionan bien como contenedores, organizadores, herramientas para jardinería y objetos creativos.
Un detalle importante es que no se recomienda rellenar botellas descartables para consumo humano durante períodos prolongados, especialmente si estuvieron expuestas al calor. Su mayor valor está en los usos domésticos alternativos.
Organización y almacenamiento: orden sin gastar dinero en el hogar
Con un simple corte, las botellas pueden convertirse en contenedores para organizar tornillos, botones, lapiceras, pinceles o cables. La practicidad no es menor atento a que el material transparente permite ver rápidamente qué guarda cada envase.
También funcionan como recipientes para arena, semillas, alimentos para mascotas o productos de limpieza, aprovechando la tapa hermética para evitar derrames. En cocinas pequeñas, ciertos envases pueden reconvertirse en organizadores para fruta, verduras o frutos secos, una tendencia DIY que ganó popularidad por su bajo costo y su utilidad real.
Trucos de cocina con reciclaje: dosificar, sellar y conservar
Si se conserva la parte superior con tapa, el envase puede actuar como mini invernadero doméstico y proteger brotes del frío durante el invierno.
Riego por goteo y regaderas caseras
Otra ventaja aparece en la huerta y el balcón. Perforando la tapa y enterrando la botella cerca de la planta, se logra un sistema de riego por goteo que mantiene la tierra húmeda durante días y ayuda a ahorrar agua. También es posible fabricar una regadera casera usando un envase de jabón líquido: basta con hacer pequeños orificios en la tapa para regular el flujo del agua.