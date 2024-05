Si tu perro se persigue la cola, puede estar pasando un duro momento

¿Por qué los perros se persiguen la cola?

Del mismo modo que hacen otros depredadores, los perros «juegan» a perseguir su cola cuando están aburridos y quieren divertirse. Hay algunas razas, como los terriers o los pastores alemanes, que muestran una mayor predisposición a este tipo de comportamiento.

Aunque a los humanos nos parezca algo que no tiene demasiado sentido, lo cierto es que a los canes les ayuda a reducir el estrés y sentirse mejor. Tal y como explican los expertos, les proporciona una especie de recompensa psicológica.

image.png ¿Por qué los perros se persiguen la cola?

Este comportamiento se intensifica cuando los cachorros no interactúan con los miembros de su familia con la frecuencia que les gustaría, o no hay otras mascotas en casa con quienes jugar. En estos casos, el perseguir su cola es una actividad completamente natural que no debería preocuparnos.

Existen otras razones relacionadas con el hecho de que los perros persigan su cola. Puede deberse a una causa física, como la picadura de pulgas, la presencia de heridas o la inflamación de glándulas anales.

Desorden canino compulsivo

Ahora bien, cuando en la edad adulta los perros siguen persiguiendo su cola y, además, lo hacen de manera habitual y repetitiva, podría tratarse de un desorden canino compulsivo.

Las mascotas que sufren este trastorno pueden perseguir su cola constantemente, así como seguir las sombras o las luces. Algunas de las causas que están detrás del desorden canino compulsivo son: ansiedad, alejamiento temprano de la madre y encierro.

Con datos de okdiario.com