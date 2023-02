Se puede saber cómo acaba esta película solo leyendo el argumento. Chica que se dedica a organizar eficientemente las bodas de los demás y no tiene tiempo de su propia vida amorosa conoce en un accidente a un chico por el que se siente atraído que, para su disgusto, va a ser su próximo cliente.

Tauro: 'Tienes un e-mail'

A Tauro le gustan mucho las cosas buenas de la vida, la familia, las recompensas del día a día. Se caracteriza por ser entregado, paciente y una persona en la que puedes confiar. Si una película tiene algo de drama, es perfecta para este signo, como es el caso de 'Tienes un e-mail' (1998), que muchas emociones no tiene.

Géminis: 'Pretty Woman'

Una de las películas románticas más trascendentes de todos los tiempos resulta perfecta para la dualidad en la personalidad de Géminis, que sabrá como nadie apreciar las dos Vivian (Julia Roberts) que vemos en 'Pretty Woman' (1990). Por un lado, la que trabaja como prostituta en Rodeo Drive; por otra, la espléndida mujer de compañía a todo lujo en la que se convierte para el ejecutivo Edward Lewis.

Cáncer: 'Algo para recordar'

Los Cáncer se caracterizan por ser enormemente emocionales e intuitivos, aunque en las relaciones y en el amor se muestran muy reservados porque tienen miedo de que se les haga daño. Son muy cinéfilos, les gusta ver todo tipo de cine, pero cuanto más drama y romance haya en la película, mejor.

Leo: 'Hitch: especialista en ligues'

Los Leo son entusiastas, generosos con su trabajo, les encanta mandar y liderar y también saben cómo conseguir sus objetivos, marcando las mejores estrategias. Es bastante parecido a lo que le sucede a Alex Hitchens (Will Smith), el protagonista de 'Hitch: especialista en ligues' (2005), experto en conseguir amores... para los demás.

Virgo: 'A todos los chicos de los que me enamoré'

erviciales, modestos, analíticos, planificadores y prácticos. ¿Es la mejor mentalidad para tener una bonita historia de amor? A priori no, pero a Lana Condor y Noah Centineo les funciona en 'A todos los chicos de los que me enamoré' (2018) y suele ser la estrategia que les sirve también a los Virgo.

Libra: 'Crazy, Stupid, Love'

A Cal (Steve Carell) se le cae el mundo encima cuando su esposa le anuncia que quiere separarse: todo tiene que volver a empezar y se marcha de su hogar. Deprimido y aburrido en la barra de un bar, conoce a Jacob (Ryan Gosling), un jovencito mujeriego que le dará nuevas ganas de vivir al enseñarle cómo ser el perfecto ligón.

Escorpio: 'La boda de mi mejor amigo'

"I say a little pray for you...". ¿Quién no recuerda la mítica escena del almuerzo en el que Julia Roberts, Rupert Everett y la familia cantan al unísono y a capella esta canción? 'La boda de mi mejor amigo' narra la historia de dos amigos desde niños, Julianne (Roberts) y Michael (Dermot Mulroney), quienes se prometieron de pequeños que se casarían si al llegar a los 28 años no habían encontrado una pareja.

Sagitario: 'Loving'

Son positivos, abiertos a las nuevas ideas, un poco impacientes, muy exigentes y capaces de sacrificarse por cualquier cosa: los nativos de Sagitario no dudan en superar cualquier tipo de barreras para sacar adelante su historia de amor apasionada.

Capricornio: 'Desayuno con diamantes'

Siempre educado, relajado, responsable y con un punto clásico, Capricornio disfrutará con una de las mejores películas románticas de todos los tiempos, 'Desayuno con diamantes' (1961), que ofrece todo lo que caracteriza a este signo: calma, elegancia, determinación independencia.

Acuario: 'La boda de mi novia'

Creativos aunque con facilidad para aburrirse y decir borrón y cuenta nueva, con mucha facilidad para probar otras cosas, los nativos de Acuario valoran mucho la honestidad en las relaciones y no les gusta nada si el otro les oculta algo. Así que la historia de amor/no amor entre Patrick Dempsey y Michelle Monaghan les va a encantar.

Piscis: 'La princesa prometida'

Si no la has visto, tienes un agujero imperdonable en tu lista de comedias románticas. Y los Piscis, que sueñan despiertos, que son más emocionales que racionales y que aprecian bien las buenas historias, disfrutarán viendo (si no lo han hecho ya) una de las comedias románticas más bonitas de todos los tiempos.