Una de las emociones más difíciles de transitar para el ser humano es el enojo y si en medio aparece la posibilidad de perdonar o no a alguien más movilizadora se puede poner la cuestión que nos afectó. Según el horóscopo hay signos del zodíaco que tardan muchísimo tiempo en poder perdonar a las personas que los afectaron o que directamente no pueden hacerlo, porque nunca se olvidan.

Tres reencarnaciones. Acéptalo, tendrías que pasar por tres vidas para perdonar a alguien que te traicionó. No importan todos los intentos que hagan, será totalmente complicado recuperar tu confianza, ya que tu orgullo no te lo permitiría. Si se trata de una discusión leve, de todas maneras necesitarás de tiempo para perdonar. Será mejor que no te presionen en el proceso.