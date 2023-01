image.png Temporada de Acuario: con qué signos es menos compatible

Acuario en el amor

Las citas con ellos van a ser una auténtica comedia. Te reirás un montón, la vas a pasar espectacular con ellos y te conseguirán enganchar con los buenos ratos que pasen Ahora bien, no esperes un mensaje al llegar a casa o un buenos días. Los nacidos bajo este signo son más de fluir según sienten, aunque eso signifique no saber de ellos en tres días. No es que no quieran compromiso o que estén conociendo a otras personas: no te van a mentir si se lo preguntas. Pero no se acuerdan de mantener este tipo de relación. Por cierto, no esperes un duelo por su parte si la relación no funciona. Pasará página al instante.