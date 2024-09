Trucos para evitar que tu mascota orine dentro de la casa

En este caso, lo más adecuado para quitarle esa manía de marcar su espacio es crear repelentes para perros, es decir, elaborar una serie de productos caseros cuyo aroma repelerá al animal y dejará de marcar la zona. Uno de los más efectivos es preparar uno con vinagre, ya que neutraliza el olor de la orina y, por lo tanto, el animal no encontrará su olor y no sabrá exactamente dónde hacía pis. Además, el olor ácido del vinagre disgustará al animal y no se acercará más a la zona que desprende ese aroma.

Limón

Hay más remedios caseros que conseguirán ahuyentar al perro y evitar que haga pis en una zona concreta de la casa. Por ejemplo, el olor del limón tampoco les gusta por lo que puedes mezclar el zumo de un limón con dos tazas de agua.

Llena una botella con un pulverizador y rocía el espacio en el que tu perro suele hacer pis. Si lo prefieres, también puedes espolvorear directamente un poco de pimienta de cayena en la zona. De esta forma, el perro sentirá el picor de este ingrediente y le molestará, por lo que no volverá a dejar rastro.

Indicarle dónde hacerlo

Una buena manera de indicar a tu perro dónde tiene que hacer pipí es impregnando un trozo de tela o de periódico y llevarlo a la calle, o al lugar en el que quieres que orine. Cuando llegues al sitio, tan solo tendrás que arrimarle el olor al hocico para que entienda que aquí sí que puede marcar territorio. Poco a poco, el animal irá entendiendo que esa es la zona adecuada para hacer pis y dejará de hacerlo en casa.

Ponele límites sin violencia

Sin embargo, nadie nace enseñado y es probable que, al principio, por mucho que quieras evitar que un perro orine en casa, se le escape en algún momento o no tenga aún bien marcada la orden. Por este motivo, es importante que sepas que para educar a un perro no tienes que usar nunca la violencia (pues podría salir un perro violento y agresivo), sino que debes mantenerte firme y autoritario, pero sin usar la fuerza.

Cuando veas que tu perro hace pis en casa, basta con que le digas un "No" fuerte y que él se dé cuenta de que te has enfadado. Por eso, es esencial que después de regañarle no le hagas carantoñas ni le prestes atención pues, de lo contrario, el animal no entenderá nunca lo que quieres decirle.

Cuando el animal haga pis fuera tienes que mostrarle que era eso lo que le pedías. Para hacerlo, tan solo basta con que le des algún premio para que comprenda que esa actitud tiene un efecto positivo en ti.

Sacalo más a pasear

Cuando el perro es cachorro tendrás que prestar especial atención a la hora de enseñarle a no hacer pis en casa. Lo primero que debes tener en cuenta es que el animal tiene una vejiga más pequeña y, por lo tanto, necesitará que le saques más veces a la calle que un perro adulto.

Sobre todo, debes tener clara la regla de los "15 minutos", ¿qué quiere decir? Pues que el cachorro, después del cuarto de hora de haber comido, bebido, dormido o haber hecho ejercicio, tendrá ganas de evacuar. Así pues, sácalo antes de que no pueda reprimir las ganas, y así conseguirás que entienda que es afuera donde tiene que hacer sus necesidades.

Durante las primeras semanas de tener al cachorro en casa probablemente no puedas sacarlo a la calle porque aún no tendrá todas las vacunas. En este caso, para evitar que haga pis por toda la casa, lo mejor es que lo adiestres como a un gato, es decir, pongas una caja con arena y le enseñes que es ahí donde tiene que hacer pipí. Para mostrarle que ese es el lugar, puedes hacer el truco del periódico que te hemos comentado antes.

