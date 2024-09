Trucos caseros para que plantas y mascotas convivan en armonía

Trucos caseros para conservar el jardín y las mascotas

Según los especialistas, uno de los principales problemas que se producen en el jardín es la orina. La orina es muy tóxica y dañina para las plantas, por su alta concentración de nitrógeno. Para estos casos, se aconseja diluir la orina con agua, lo antes posible, para evitar o reducir el efecto. No solo orinan el pasto, muchas veces las mascotas también marcan los árboles. Para estos casos, lo ideal es poner piedras chicas o una superficie fácil de regar para diluir esa orina. Pero es importante tener en cuenta que esto se debe hacer durante las primeras ocho horas después de que hizo pis la mascota, porque si no después no tiene efecto, explican los veterinarios.