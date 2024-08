Un estafador en WhatsApp se hizo viral por sus increíbles errores ortográficos

La charla inicia cuando el número desconocido intenta contactar a la joven por llamada , pero ella no contesta. Sorprendida, la usuaria envía un “???” y el estafador responde con un “ Hola buena noche ”.

El chat con el delincuente se hizo viral.

La joven, confundida, replica: “Hola si???”. Luego, el estafador, aparentemente tratando de emular mensajes de plataformas populares, le dice: “Me comunico de la plataforma de Naranja X para comunicarle si va a kerer seguir con el cambio de tarjeta”. No obstante, la frase está llena de errores ortográficos, lo que no pasa desapercibido para la joven con la que está hablando.