Una jujeña adoptó un gatito y ambos tenían una coincidencia

La joven no dudó en darle un cálido hogar a este hermoso felino y que además, padecía de sordera. Apenas al verlo entendió que por algo había llegado a ella: ambos tenían un ojo de color azul y el otro verde , una combinación de genes que afectan la pigmentación.

Dalí nació el 16 de agosto del año pasado, su dueña nos cuenta que es un gato que requiere de mucho cuidado ya que precisa de protector solar para niños por su piel rosita y es peligroso su contacto directo con el sol.

paula y dalí.jpg

¿Qué es la Heterocromía?

La Heterocromía iridis es el término utilizado para describir una variante anatómica que origina que un gato tenga un ojo de un color y el otro de otro color.

Un alto porcentaje presenta un ojo azul y otro verde, ámbar o marrón. Esta condición no es única de los gatos, también ocurre en otros animales como los perros, caballos, vacas o conejos.

dalí.jpg

Está asociada con sordera

La Heterocromía no es una enfermedad, es solo una condición genética y no requiere ningún tipo de tratamiento médico, ya que no tiene ningún impacto en su salud.

En ocasiones, se ha asociado la heterocromía con la sordera. Estudios recientes indican que existe un mayor porcentaje de falta de audición en gatos completamente blancos con ambos ojos azules.