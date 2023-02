De este modo, es posible que sueñes con felinos , y no importa si tienes un compañero de cuatro patas o no. Así que hoy te contamos qué significa soñar con gatos , al igual que en su momento de dimos las claves sobre soñar con perros.

En todo caso, es indicativo de que se te abren nuevas oportunidades y que no deberías dejarlas pasar a menos que tengas una buena razón para ello. No te dejes guiar por los impulsos y reflexiona antes de tomar una decisión.

Soñar con un gato agresivo

No siempre los sueños con gatitos son agradables. Puede que sueñes con un ejemplar de gato adulto y agresivo que quiera atacarte o que te arañe. En este caso, puede ser síntoma de que te sientes amenazado por algo, ya sea en tu trabajo o en tu relación de pareja.

Si te peleas y ganas, puede que tengas más confianza de la que te imaginas y salgas airoso del conflicto; aunque si pierdes, seguramente haya un poco de inseguridad en tu actitud y los problemas te resultarán más difíciles de superar.

Soñar con un gato negro

El color del pelaje del gato también suele interpretarse cuando soñamos con ellos. Y es que, a pesar de las creencias de determinadas culturas o tradiciones, soñar con un gato negro no significa que vayas a tener mala suerte. Al contrario, lo que revela es que se abre una etapa hacia lo desconocido y nuevas vías por descubrir. Lo que te espera puede ser bueno o malo y, desde luego, en aquello que esté en tu mano, dependerá de ti.

Soñar con gatos blancos

Lo que no hay duda es que soñar con gatos blancos es siempre positivo. Si estás sacando para adelante un proyecto, no te preocupes, que percibes que las cosas van bien. Además, los felinos de este color también se vinculan con la esperanza y suelen presentarse en nuestros sueños en etapas de dificultad o incertidumbre.

Jugar con un gato

Si sueñas que juegas con un gato o ves jugar al minino, esta actividad es reflejo de que anhelas ser más libre e independiente. Puede que te sientas aprisionado en ese trabajo, atado a esa relación o encadenado a unos estudios que tú no elegiste.

No obstante, si no es así y estás satisfecho con esas situaciones, lo que significará es que simplemente estás pasando una etapa de agobio y que tienes que dejarte llevar y disfrutar algo más de la vida. Evita los altos niveles de estrés que seguramente estás padeciendo.

Soñar con muchos gatos

En ocasiones no sueñas con uno o dos gatos, si no con un montón de ellos que pueden estar jugando, andando por la calle o restregándose por tus piernas pidiéndote mimo o comida. En estos casos, una cantidad notable de gatos puede significar que se avecina un cambio en tu vida. Sin embargo, no debes preocuparte, puesto que ese cambio puede ser bueno o malo. Aunque si estás emprendiendo un negocio, se interpreta como un síntoma favorable, y seguramente tendrás éxito.

Hay un caso particular en el que sí debes reparar. Nos referimos a cuando los gatos están quietos observándote. Si sientes muchas de sus agudas miradas sobre ti es señal de que en tu vida te sientes intimidado y vigilado por tus superiores, probablemente, por tus jefes. No te preocupes y no dudes de ti mismo, ya que seguro que te preocupa esa observación porque crees que no das la talla en las labores encomendadas.

Acariciar al gato

Por último, puede que sueñes con acariciar al gato o que incluso que lo tengas en tu regazo. De manera general, soñar con caricias suele ser algo positivo, ya sea a un gato, otro animal o persona. Pero dependiendo de la situación en la que estés y las sensaciones del sueño, también puede ser un indicativo de que hay alguien de tu entorno que tiene problemas y va a pedirte ayuda. Puede ser tu pareja, un familiar o un amigo.

Y recuerda que, si el gato está dormido plácidamente en tus sueños, estás en una etapa de tranquilidad en tu vida o vas a entrar en ella. Una de las mejores señales gatunas a la hora de soñar.